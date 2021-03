Ameyt entrega reconocimientos a mujeres líderes

En el marco del 6to aniversario de la fundación de la Asociación de Mujeres Emprendedoras y Transformadoras (AMEYT) y del Día Internacional de la Mujer, se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a quienes en diferentes ámbitos han destacado en nuestra comunidad, haciendo así visible su esfuerzo, trabajo y trayectoria.

La ceremonia de entrega de reconocimientos tuvo lugar en el salón Montecassino, donde se contó con la presencia de la Mtra. Celia Maya, de Armando Sinecio y su esposa Rosy Ríos de Silencio presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias en el estado, matrimonio que tuvo a bien apoyar a la realización del evento a través de la Asociación “José Santos Sinecio”.

Círculos Mes de la Mujer: Xóchitl Menneses, en el mundo de la medicina

La presidenta de la Asociación, Yadira Hernández dirigió su mensaje de bienvenida a la concurrencia presente, ante quienes citó estar reunidos para reconocer a mujeres que no solo se conforman con tener una versión crítica de su realidad, sino que se convierten en el cambio que quieren ver en el mundo, “y más allá, colaboran también de manera activa en el desarrollo integral de nuestro municipio”, agradeciendo su valor por contribuir a un mundo mejor para todos.

Por su parte, Rosy Ríos, recordó “estamos en lucha todavía, no hemos logrado lo que todas las mujeres queremos”, y haciendo referencia al liderazgo y entereza de las ahí presentes, les dijo, han logrado significarse, superarse y salir adelante -por lo que- tienen un gran compromiso con todas las mujeres a su alrededor, “necesitan de nuestra fortaleza”, e invitó a empoderarlas, recordando que el mundo no es de hombres y mujeres, es de hombres y mujeres, de cada uno hace falta su misión en este mundo.

La Mtra. Celia Maya, en su momento, recordó el acontecimiento que dio lugar a la conmemoración del Día de la Mujer, y dijo, tenemos que reconocer que la violencia contra la mujer sigue estando presente, que es un reto que tenemos porque desafortunadamente la violencia no solo es física, sino en otras de sus formas, la moral, emocional, económica, social, y todas esas siguen estando presentes, prueba de ello son las manifestaciones que se dieron por todas partes, deja muy claro que todavía no logramos esa igualdad entre mujeres y hombres; y llamó a tomar conciencia de este problema, a no negarlo, sino a identificarlo y a tomar conciencia.

El problema de la violencia, citó, es un problema que no debemos permitir en una sociedad como la nuestra del siglo XXI, “tenemos que hermanarnos todas las mujeres, una junto a la otra procurando que la que sufra violencia de cualquier clase, pueda ser apoyada por nosotras”.

La concurrencia presenta se mostró atenta ante los mensajes de quienes presidieron la ceremonia, y en su momento, brindaron nutridos aplausos a cada una de las mujeres que en esta ocasión fueron distinguidas con el reconocimiento 2021, como “Mujeres Transformadoras”.