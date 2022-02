Amor en tiempos de redes sociales

Sergio Rodrigo Serrano Coria e Ingrid Abigail Mancilla Sánchez se conocieron a través de la red social de Instagram. Él tenía 16 y ella 17 años: “empezó a mandarme mensajes por esa red social. Comenzamos a hablar en febrero y eran platicas muy sencillas, nunca se concretaba el vamos a salir” describe Abigail.

Lo que Abigail no sabía, es que los dos habían estado en la misma secundaria. En ese entonces ella salía con otra persona y nunca lo noto: “lo supe hasta que platicamos ya siendo novios, y cuando empecé a conocer a sus amigos, me confirmaron que yo era su crush, pero nunca hablamos y no nos conocíamos hasta que envió el primer mensaje por Instagram”.

Abi describe a Sergio como un chavo muy detallista, muy romántico, y muy atento: “para principios de mayo empezamos a salir y fueron tres días, las únicas veces que nos vimos en persona. Un día yo salí de la prepa y él me fue a recoger a la parada de camión, me regalo una rosa blanca y una carta en donde me preguntaba si quería ser su novia”.

Foto: Cortesía | Ingrid Mancilla

Cuando ambos hicieron pública su relación, sus amigos más cercanos se sorprendieron porque era gracioso e increíble, que el crush de Sergio, le hizo caso 3 años después de haberla visto en la secundaria: “Estar enamorado es un sentimiento muy bonito. Es emocionante conocer a una persona por internet, es emocionante la primera cita”.

En marzo de 2019, Abi se enteró que estaba embarazada, ambos estaban en la universidad y decidieron irse a vivir juntos. Estuvieron viviendo un año en unión libre, y cuando su hijo Dany cumplió un año se casaron por el civil. En noviembre del año pasado cumplieron un año de casados y son muy felices.

“Yo a los jóvenes les puedo aconsejar que, si se dan la oportunidad de conocer a una persona a través de internet, sean muy responsables a la hora de conocerse, que sea en un lugar transcurrido por mucha gente, porque también hay gente malvada. Que todo sea con responsabilidad”.