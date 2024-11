Ana Casanova, lleva la gastronomía a otro nivel 

Ana Casanova, es la influencer culinaria que le pone magia a su creación Casanova Cooks, un lugar en internet que refleja quién es ella y cómo transforma un simple platillo en toda una obra llena de colores, textura, sabores, pero sobre todo de mucho amor.

La chef compartió en entrevista que es una amante de la gastronomía, donde a través de su pasión por la comida es que transforma los platillos elaborados con ingredientes de uso diaria en originales recetas gourmet que hacen que cualquiera de sus millones de seguidores puedan crear creaciones espectaculares.

Su formación comienza en el Instituto Culinario de México y a través de los años ha tomado infinidad de cursos y talleres de gastronomía internacional, donde ha creado infinidad de experiencias culinarias con las técnicas adquiridas en cocinas internacionales como españolas, italianas y orientales.

Su gran capacidad de improvisación, su dominio de las técnicas y la pasión por crear nuevos platillos la han llevado a fusionar la cocina mexicana, de la que es apasionada con la de otras culturas, donde a través de los viajes de los que también es apasionada ha implementado la técnica, ingredientes y las vivencias de cada persona que va conociendo, para después convertir toda esa experiencia en un platillo por demás especial.

Ana es una apasionada de la evolución donde todo, incluso lo más sencillo lo convierte en arte, pues su curiosidad por la diversidad gastronómica la llevan a forjar su propio camino innovador que a tontos ha inspirado.

La profesional comparte que desde su época de estudiante ya buscaba ser emprendedora y tener su propia cocina, “me llamaba la atención dedicarme al ámbito del catering, y con esa perspectiva, fue que fundé una empresa de eventos junto a dos socios, donde supervisaba la coordinación gastronómica con pasión y dedicación”, revela.

Otra de sus facetas fue incursionar en la docencia donde enseñó gastronomía internacional en instituciones y en clases particulares. Esta habilidad para transmitir conocimientos y técnicas culinarias se refleja en cada video de “Casanova Cooks”, el emprendimiento que la ha llevado a los cuernos de la luna.

“Casanova Cooks”, nació hace 8 años, mucho antes de que las plataformas de streaming fueran tan populares y fue en pandemia donde Ana se reinventó logrando un gran éxito, tomando en abril del año 2021 un nuevo impulso, que los cibernautas aceptaron y donde gracias a su contenido de valor es que cada vez es más la comunidad que lo sigue.

Actualmente, Ana está inmersa en un emocionante proyecto llamado “Comiéndonos a México”, donde recorre todo el país para explorar, compartir, y exportar su rica cultura gastronómica. Con la mirada puesta en el futuro, Ana planea fusionar sabores y técnicas de la cocina mexicana y oriental, creando así una experiencia culinaria única.

Dicho proyecto ha resaltado su profundo respeto y admiración por la cultura y gastronomía mexicana, la cual ha profundizado a tal medida que le ha permitido comprender toda la cadena productiva, desde el contacto con los productores, hasta el enriquecimiento de su cocina.

Además de su pasión y contribución culinaria, Ana Casanova también aporta valor a organizaciones diversas a través de su cocina, no solo en el desarrollo de negocios, sino también desde un enfoque social, de fomento cultural y económico entre diferentes países: Es embajadora del bacalao noruego en México, impulsando el conocimiento y consumo de dicho ingrediente en el país, intercambiando experiencias culinarias en la embajada de Noruega en México, invitada a Noruega para profundizar sobre el desarrollo y producción del pescado, en donde cocinaron con reconocidos chefs de Noruega y Portugal, en esta parte indicó la chef que una de las creaciones que la han vuelto internacional es el plato de “bacalao con mole”, “(…) es raro antes que supiera cómo desalar el bacalao, no me gustaba su sabor, aprendí la técnica para hacerlo y fusionarlo con un platillo de tanta tradición en México como lo es el mole, receta de mi abuela y donde el proceso es cien por ciento artesanal, me abrió las puertas y hoy puedo decir que es una de mis mejores creaciones”.

En esta próxima época decembrina, la creadora de contenido gastronómico presenta su gustada sección “Navicooks” misma que desarrolló inspirada en la mejor época del año donde sus seguidores podrán acceder a exclusivas y deliciosas recetas navideñas, “un maratón de recetas navideñas, van a poder encontrar desde las más tradicionales hasta las más aventadas y como cada año se personaliza la cocina, la temática y todo gira en torno a la celebración navideña”, indicó entusiasmada.

Ana compartió que para esta temporada dará una gran sorpresa a sus seguidores por lo que la temática y lo que ocurrirá en su canal para la temporada navideña es un secreto que poco a poco lo deben ir descubriendo y que sin duda dejará i

Ha colaborado con fomento turístico Internacional en Houston, Texas, y Nacional en conjunto con las secretarías de turismo de varios estados de México, como Veracruz, Yucatán. Actualmente en proceso de colaboración con el estado de Nuevo León.

Además, es conferencista en diferentes Universidades y foros, para motivar a los estudiantes y público en general para despertar el desarrollo y compartir su fórmula de éxito para superar obstáculos alineando la pasión de su profesión.

Imparte talleres de cocina en línea con clientes de todo el mundo.

Entre algunas marcas internacionales con quienes colabora, se encuentran Bacalao Noruego, Ninja, Mazda, Coca Cola, Costco, Nestlé, Skippy, Karcher, Bimbo, 7 Eleven, Buchanans, entre otras, y marcas mexicanas como: Lala, Noche buena, Huevos San Juan, Alpura, Aceite Nutrioli, y cadenas de supermercados como: HEB, Walmart, Smart, y Sams.

Sus colaboraciones con restaurantes locales apoyan el crecimiento de negocios.

Casanova Cooks, marca fundada por Ana Casanova, está registrada ante el IMPI, y cuenta actualmente con una comunidad de más de 5 millones de personas, con un alcance mensual de 45 millones de espectadores que residen en su mayoría en México y Estados Unidos.

Ana Casanova está en constante desarrollo, experimentando su contenido con una creatividad extraordinaria, adaptándolo con las nuevas corrientes y mercados, imponiendo nuevas tendencias y fortaleciendo a las comunidades. No solo nos enseña a cocinar; nos inspira a abrazar la pasión por la gastronomía y a explorar nuevas fronteras culinarias con cada plato que prepara. Su dedicación y creatividad son un testimonio de que la cocina puede ser una forma de arte y una expresión de amor que trasciende las pantallas.

