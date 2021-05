Ana Paula Vergara, 13 años con diferentes personajes

Ana Paula inició su trayectoria como personaje de leyendas en la citada empresa operadora turística, en los recorridos de noche, y poco a poco fue adquiriendo experiencia para representar a diferentes personajes, entre estos: “La Llorona”, Rosario Saavedra, la mujer de los túneles, a una de las brujas del Camino Real, a “La Carambada”, a doña Nicolasa Bravo, de la casa de los perros, “La Emparedada viva” y algunas más.

Su gusto por la actuación la llevó a estudiar cursos y a ingresar a “Vive Tours” donde ha logrado consolidarse como actriz; luego realizó estudios de turismo, “cuando vi la fusión entre el turismo y el teatro, me fascinó” nos platica “el recibir gente, que los turistas lleguen y ofrecerles lo que tenemos en el municipio, y combinarlo con la actuación fue algo que me llenó completamente, me encanta mi trabajo”.

Explica que la mayoría de las leyendas que presentan “son historias de personajes que en algún momento existieron en San Juan del Río”, para referirse al personaje de “La loca de los túneles” como el que más le gusta representar, sobre el que nos comenta “es una historia real, es del tiempo de la Independencia de México, habla de los túneles subterráneos que hay en San Juan del Río; por alguna situación trágica que le sucedió –al personaje- en esa época, se volvió loca”, la historia, cita, está muy completa.

Sobre su experiencia en este tiempo de pandemia, comenta, ha sido difícil, “nunca nos llegamos a imaginar que el turismo, una de las áreas más nobles, que además genera derrama de recursos económicos para San Juan del Río, fuera a ser el sector más maltratado, más golpeado… cerramos 5 meses; como a mucha gente, nos mandaron a casa...”, al no ser algo esencial sino más bien de recreación, fue uno de los sectores más lastimados por esta pandemia.

Al darles luz verde, comenta Ana Pau, reiniciaron actividades poco a poco, “otra vez como si empezáramos de cero; a recibir gente y darles la confianza cumpliendo con todas las medidas de seguridad que nos piden: caretas, cubrebocas, gel antivacterial” volvieron a ofrecer diferentes tours los que sobre todo gente de San Juan del Río, cansada del encierro, han disfrutado.