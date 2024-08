Andrea San Román: “Es muy triste la realidad que vivimos quienes vivimos de la danza“

Al ser hija de una bailarina, era solo cuestión de tiempo para que Andrea San Román Orozco siguiera los mismos pasos. Le Grand Jeté, la pirouette, el relevé y elevé formaban parte de su sangre; por lo que no fue sorpresa alguna cuando decidió hacer del ballet su estilo de vida. Hoy, después de haber pasado un verano intensivo en el American Academy of Ballet de Nueva York, la licenciada en Arte Danzario, reflexiona sobre las condiciones actuales en las que tanto ella como sus colegas se desenvuelven dentro de esta disciplina artística en Querétaro.

“Es muy triste la realidad que vivimos quienes vivimos de la danza en México, ni hablar en Querétaro. Creo que para nosotros, los bailarines, hay muy pocas oportunidades porque normalmente uno es el que tiene que pagar por tomar clases o por bailar, son pocos los lugares que te ofrecen un pago para que trabajes con ellos exclusivamente como bailarina, y hago el énfasis en la palabra bailarina, porque como instructora es otro boleto. Querétaro está lleno de academias que te ofrecen el ser maestra de danza, esas oportunidades abundan, pero nadie te paga para lo que realmente te preparas, que es bailar”, comentó la bailarina en una entrevista con Diario de Querétaro.

De acuerdo con San Román Orozco, quienes tienen el sueño de ser profesionales del ballet tienen que buscar otras alternativas fuera del estado. A nivel nacional la brújula apunta hacia la Ciudad de México y Guadalajara, como alternativas más cercanas, y más al norte del país, hacia Monterrey.

“El problema que tenemos [en Querétaro] es que no se le pone mucha atención a la danza, mucho menos al ballet. Es muy raro escuchar que alguien que es ajeno a esta disciplina diga que irá a pasar su tarde en el ballet. Asunto contrario cuando se anuncia que vine el ballet de Rusia, por ejemplo, les parece mucho más atractivo asistir a esas producciones que a las que realizamos los artistas locales, porque aquí en Querétaro hay muchísimo talento, hay bailarines que pueden ofrecer un espectáculo buenísimo, pero no hay esa reciprocidad por parte del público”, externó.

Foto: Irais Sánchez / Diario de Querétaro

Parte de la problemática que ella identifica es que pese a que existen instituciones que avalan el estudio profesional del arte danzario, desde la percepción pública, esta disciplina sigue siendo vista como un hobby. “Parte de la cultura con la que crecimos es que creemos que de las artes no se puede vivir, cuando claro que podemos ser profesionistas y vivir de las artes, no te diré que en Querétaro todos corremos con suerte, pero en otros lugares es una realidad, así que es una mentira que nos digan que no es una posibilidad”, agregó.

Foto: Irais Sánchez / Diario de Querétaro

Recientemente, la bailarina queretana fue seleccionada para realizar una estancia académica en la American Academy of Ballet en Nueva York. El programa en el que participó se impartieron lecciones intensivas de técnica, repertorio, puntas, pirouettes, danza contemporánea y pilates. “Yo lo que le aconsejaría a quienes tienen el sueño de ser bailarinas es que no se queden en las cuatro paredes de la entidad. Todo curso que tomes, ya sea en el extranjero yéndote a Estados Unidos o España, o a otro estado de la república, aportará para tu profesionalización. En México hay varios entrenamientos intensivos que ofrecen lo mismo que te ofrecen academias fuera del país, aprovecha ese tipo de oportunidades y lucha por vivir de la danza”, finalizó. Andrea San Román Orozco lleva practicando ballet desde los tres años y es egresada de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

