Andrea Sánchez: cantar es mi pasión

“Desde niña empecé a cantar y me di cuenta que esa era la forma en la que podía expresar lo que sentía, con ayuda de la música” nos comenta Andrea Sánchez López al compartirnos su gusto y apreciación por el bel canto, sobre el que cita: es mi pasión y afortunadamente mi carrera y mi vida, “no me veo haciendo algo más a futuro que no sea cantar e ir de la mano con la música y el conocimiento”.

La joven sanjuanense ha tenido maravillosas oportunidades de formación artística como en Italia: en Trento y en Padova donde estudió ópera con Sabrina Modena y con Stefano Lovato, respectivamente, pero también en la CDMX estudió canto especializado en voz natural, con Fátima Lofte Sesin, en Querétaro, San Juan y Tequis, con Martha Silva, Joaquín Ledesma, Cecilia Pederzolli, Sarahí Reyes, Antonio Moreno, y desde hace dos años a la fecha, con Andrés Pichardo.

Foto: Archivo | El Sol de San Juan del Río

Ha pisado escenarios en diferentes lugares participando en conciertos como solista o haciendo dueto desde el 2016, entre los que mencionamos: en el Conservatorio “José G. Velázquez” en Querétaro, en Foro Cultural Coyoacán, con la Compañía “Canta México Canta”, en programas de música mexicana y zarzuela, bel canto con presentaciones en diferentes escenarios, así como en el Foro San Juan de ésta su ciudad natal, eventos a través de los cuales ha dado muestra de su preparación y gusto por expresarse a través del canto.

En la historia artística de Andrea, también se encuentra su formación en ballet clásico que inició desde los 4 años en los Talleres de Educación Continua de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde también incursionó en el teatro y en danza contemporánea, disciplinas artísticas a las que también ha dedicado tiempo para su formación tanto en academias queretanas, mexicanas como internacionales.

Además incursionó en actuación y dirección cinematográfica a través de un curso, por Diego Luna y Mediacine, en televisión: con el curso de actuación y dirección a cargo de Luis Felipe Tovar.

Inmersa en el mundo de las bellas artes, Andrea hizo audición para Texas A&B University en Corpus Christi, quien entre 600 aspirantes logró quedar entre los 60 admitidos -siendo ella la única mexicana- donde continuará sus estudios de música, pero que debido a la pandemia, su ingreso se atrasó por un año y será hasta el 2021 cuando se integre, mientras tanto, sigue con clases de canto y ballet en línea; y apoyando a su mamá, Raquel López Murillo, subdelegada del Barrio de la Cruz, donde como voluntaria imparte clases de ballet a varias niñas.