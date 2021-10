Anuncia Car Herrera de Kuri centro de día para adultos mayores

En sus primeros 14 días al frente del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, la esposa del gobernador, Carmen María Herrera de Kuri, inmediatamente mostró sensibilidad y responsabilidad, trasladándose con su equipo de trabajo a las zonas afectadas por las intensas lluvia a los municipios de Tequisquiapan y San Juan del Río, ahí entregaron despensas, material de limpieza y cobijas, dando apoyo a cientos de personas que quedaron vulnerables por las inclemencias del tiempo. Con esta energía y actitud de servir, en esta primera entrevista que ofrece a Diario de Querétaro, la primera dama del estado, anunció la creación de un Centro de Día para adultos mayores.

Cómodamente instalados en Casa de Gobierno, con la sencillez que caracteriza la presencia de Car Herrera, la presidenta dijo que la familia es el motor principal de la sociedad, por lo cual los proyectos del DIF están dirigidos a las personas vulnerables. Aseguró estará concentrada en los niños, niñas, jóvenes adolescentes y adultos mayores, por lo que inició dando la primicia del Centro de Día para los abuelitos en el municipio de San Juan del Río, donde se les brindará toda clase de apoyo desde la psicológica, hasta la activación física, manualidades y artísticas, que los mantengan activos.

“Iniciamos nuestro sexenio de manera distinta, con gran actividad por las afectaciones que ha dejado la lluvia, pero me he sentado con mi equipo de trabajo para conocer los proyectos que ya existen y de esta forma evaluar los que necesitan reforzarse y darles continuidad”, dijo Car, refiriendo que su compromiso es el estar cerca de la gente, conocer sus necesidades, apoyarlas con lo que sea necesario desde el DIF y ser empáticos con los proyectos de ayuda.

Círculos Car Herrera de Kuri asume la presidencia del DIF Estatal

En esta primera quincena se han entregado apoyos gracias a la buena voluntad de Gobierno del Estado, de las dependencias que se han sumado y de fundaciones como la de Carlos Slim con las cuales han aminorado situaciones como las que aquejan las familias afectadas por el agua; ante esta situación la señora de Kuri se mostró totalmente comprometida y entregada a esta labor que le permitirá dar su granito de arena para que las familias estén a salvo.

“Quiero que me vean y me sientan como realmente soy, una mujer transparente que puedo llevar mi corazón a donde quiera que vaya”, con esta reflexión deja en claro la importancia y respeto que tiene para los programas del DIF; su carta de presentación comentó, será en estos seis años de gran responsabilidad, empatía, humildad y una sed de justicia que se entrelace para el beneficio de la familia.

MES ROSA

En el tema específico del mes de sensibilización en el cuidado y prevención de cáncer de mama, se encuentra el DIF en pláticas con la Secretaría de Salud y algunas Instituciones de la Organización Civil para acercar a las mujeres de alto nivel de marginación a los centros de salud y realizarles la mastografía, así como darles un seguimiento, platicó Car que la intención es que no solo en octubre se lleven a cabo estas jornadas, sino lograr una campaña de concientizar para que todo el año se acuda a las estancias indicadas, pues recordó que las estadísticas nos dictan que mientras se detecte a tiempo este mal, existe la posibilidad de salir adelante. “En nuestra administración será una política pública para que quede permanente este convenio”, así lo puntualizó a unos días del 19 de octubre que se conmemore la lucha por este padecimiento, que se manifestará con un evento de relevancia e iluminando de rosa lugares emblemáticos de la ciudad, a manera de recordatorio.

En su mensaje invitó a todas las mujeres que valoren su vida, no dejar al último el tema de salud, siempre es importante el trabajo, el esposo, la familia, pero la clave principal para seguir con este ritmo de vida, es revisándonos, acudiendo periódicamente al médico de cabecera, no tener pena ni miedo para ir con el ginecólogo, porque a cualquiera le puede suceder; las exhortó a estar cerca de su estancia de salud para prevenir a tiempo. “El DIF será una institución cercana y sensible a éste y otros temas para guiar y apoyar”.

Foto: Fernando Reyes | Diario de Querétaro

NUEVO SLOGAN DEL DIF

Como cada seis años, la imagen, el slogan y los colores cambiarán con la única finalidad de que la sociedad queretana se identifique y se sienta parte de los programas; la presidenta del patronato abunda, que se quiere mostrar con este cambio de presentación como lo que es, una institución noble, empática, de cercanía y que en las personas que laboran ahí se muestren sensibles a cada situación y la gente sienta que se entregará el corazón en cada programa , en cada proyecto, en cada meta y en cada sueño para llegar a las personas que más lo necesitan.

Local La Presidenta del SEDIF reafirmó su compromiso con los sanjuanenses

“Lo que si te puedo adelantar es que seremos reflejo de solidaridad, justicia, responsabilidad” y dijo que la presentación oficial se hará de manera oficial en unos días, cuando a la prensa se le dé a conocer todos los detalles de la actual administración.

CARMEN MARÍA HERRERA

Contenta con la gran responsabilidad que recae en ella, Carmen María Herrera de Kuri, casada hace 27 años con Mauricio Kuri González, tiene tres hijos Car, Sabina y Mauricio, quienes son su prioridad, su entereza, su fortaleza, para ellos quiere ser un ejemplo de mujer, de ciudadana que interpreta los problemas con responsabilidad dándoles la cara y buscando desde el DIF una solución para vivir mejor.

“Estoy tratando de fluir, de tener un cambio en mi vida positivo, con armonía, con el deseo y el agradecimiento de poder ayudar desde mi espacio, desde el DIF con proyectos alentadores para los menos favorecidos; cuidaré mis relaciones, a mi esposo, a mis hijos, a mi familia y amigos, porque deseo que cuando pase esta hermosa responsabilidad , quiero seguir estando con ellos, siempre unidos”, nos recordó que ella es y ha sido una mamá muy presente en la vida de sus hijos y una esposa que ama y apoya; así, con la mejor manera Car está recibiendo este nuevo encargo, el cual inicia agradeciendo, haciendo yoga e integrándose inmediatamente a sus actividades de oficina.

Por último, en esta charla grata, positiva y llena de energía para seis años de mucho trabajo, Car, como cariñosamente se le conoce, dijo sentirse feliz porque ella ve esta responsabilidad como una gran oportunidad que por algo le tocó a ella, y lo irá descubriendo en este andar, dando todo su corazón, “que es lo realmente lo que tengo”.