Beatriz Romero cumplió años

La corredora Beatriz Romero Díaz, mejor conocida como "Morena" cumplió 53 años y los festejó rodeada de sus mejores amigos runners en un desayuno que organizó en su casa

Bajo la frase “cumplir años es celebrar la vida” Beatriz hizo un festejo con sus amigos más cercanos, primero con una carrera en honor a la cumpleañera para después hacer una breve sesión de fotos en el desayuno al que asistieron.

Al dar un mensaje de agradecimiento comento: “a lo largo de mi vida siempre he hecho alguna actividad física, pero de correr tengo pocos años. Correr me ha dejado grandes satisfacciones ya que he sido corredora con causa. Por el momento estoy en una etapa de disfrutar a mi familia”.

Parte de los proyectos que Beatriz Romero tiene en puerta, se encuentra el proyecto de corredores con causa al lado de la agrupación “Corriendo por sonrisas” en apoyo a niños con cáncer y con el grupo de “Vetabeles Sonrisas” de San Juan del Río quienes le desearon los mejores deseos.