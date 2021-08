Bomberos de San Juan, vocación por servir

El 22 de agosto se celebra en México el Día del Bombero y los bomberos de San Juan del Río nos expresaron su sentir sobre la labor que realizan en nuestra ciudad.

Gerson Marroquín tiene 6 años en la agrupación y es responsable de turno: “para mí ser bombero es responsabilidad, un reto diario y es mi vocación, lo que me gusta hacer y me llena cada día. Me gustaría ser bombero hasta que físicamente no pueda ejercerlo”.

Miguel Jiménez Estrella quien cuenta con 7 años de servicio comentó: “ser bombero significa una gran responsabilidad y compromiso, en cada emergencia se tiene una adrenalina que recorre todo el cuerpo y me hace sentir una emoción profunda y positiva hacía las personas”.

José Moreno Díaz es encargado de mantenimiento de unidades y herramientas y tiene 15 años como bombero: “estar en la estación es demostrar ser un ejemplo a la ciudadanía, tener valor y demostrar empatía y ejemplo a los demás”.

José Oscar Becerril Valles aún está por graduarse y es de los elementos más jóvenes: “empecé aprendiendo primeros auxilios, me formé como paramédicos y decidí entrar a bomberos por la disciplina que manejan. Me gustaría quedarme muchos años como voluntario, ya que es una institución muy noble y con una labor muy grande en el país”.

Francisco Hernández cuenta con 8 años de servicio y considera que este es el sueño que todos tenemos desde pequeños: “para mí significa ayudar sin recibir un halago a cambio, es una satisfacción personal y uno lo hace por compromiso a la comunidad. Es algo que no se puede describir”.

El mayor Alejandro Domínguez tiene 29 años en la institución y describe su andar como una de las experiencias más satisfactorias de su vida: “entré a los 14 años y me doy cuenta que todo evoluciona. Cuando empezamos los servicios íbamos colgados en los camiones, ahora nos regimos más por normas y tratamos de ser más profesionales. Es una profesión que llevas de por vida”.