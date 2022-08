Chef Michelín en exclusiva cena antes del gran evento Agenda Michelin Chef Meets

Íntima y amena velada se vivió la noche de ayer, para dar la bienvenida a los Chefs Michelin, Claudia Sánchez e Iñaki Murua, colaboradores de la Secretaría de Turismo del Estado, patrocinadores del evento y Diario de Querétaro como único medio de comunicación invitado al lugar fueron testigos de los últimos pormenores de lo que será la Agenda Michelin Chef Meets Querétaro Agosto 2022.

Con un gran ambiente los artistas gastronómicos e invitados disfrutaron de la deliciosa cena que ofreció el chef Hugo Domínguez de Asador Bacanora y de las finas atenciones de Norma López, gerente del lugar que en coordinación con Rodrigo Velazquez, fungieron como excelentes anfitriones para lograr estrechar lazos de amistad y camaradería entre los comensales.

Agenda Chef Meets Querétaro se presentará esta noche en exclusivo lugar, donde los Chef Michelin, Claudia Sánchez e Iñaki Murua presentarán menú de tres tiempos con un maridaje de vinos exclusivos para el evento.

Círculos Michelin Chef Meets Querétaro

Claudia Sánchez es una experta que realizó sus prácticas de máster en El Celler de Can Roca, lugar que cuenta con 3 estrellas Michelin, nombrado mejor restaurante del mundo en ese año por la revista The World ‘s 50 Best Restaurants. Ella ha sido la única ecuatoriana en tener una estrella Michelin, máxima presea en el conocimiento y habilidades culinarias.

Foto: Daniela Ocampo | Diario de Querétaro

Por su parte Iñaki Murua, se formó en la prestigiada Escuela de Hostelería Santo Domingo de La Calzada, realizando prácticas con grandes chefs como Martín Berasategui quien cuenta con 3 estrellas Michelin, Azurmendi con la misma cantidad de condecoraciones y Els Casals con 1 estrella Michelin.

El evento Agenda Michelin Chef Meets Querétaro, contará con diversas experiencias de gastronomía, arte, estilo de vida y enoturismo, que podrán disfrutar esta noche los queretanos así como turistas provenientes de diversas partes de la República Mexicana.