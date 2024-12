Claudia Lizaldi confirma su participación en MasterChef México

La actriz y conductora Claudia Lizaldi estuvo de visita en el municipio de San Juan del Río, conduciendo el encendido del pino monumental, con el que se dio inicio al Festival Alegría Contigo 2024.

En el escenario principal estuvo dirigiendo la conducción del evento, junto a Alan Tacher y su esposa Cristina Bernal, así como la conductora queretana Nancy Bailón, personajes que se llevaron los aplausos del público.

"Me siento muy contenta, la gente hermosa y el espectáculo impresionante. Me siento muy agradecida de que me hayan invitado a algo tan especial. En Querétaro no vendré más a otro municipio, solo iré a Pachuca, pero me encantaría que me invitaran más adelante. Me encanta venir a San Juan del Río, es un lugar de paz, y este evento me tocó el corazón".

Respecto a sus proyectos para el 2025, Claudia Lizaldi, confirmó su participación en la nueva temporada de MasterChef México, el programa en donde los amantes de la cocina demuestran su talento ante un jurado.

Se mostró amable, sonriente y alegre. Foto: David Valdez / El Sol de San Juan del Río

"Regresamos a MasterChef, ya está confirmado, y lo haremos en un año en el que se tendrán algunas sorpresas, por lo que les pido a la gente que no se lo pierda. Todos los detalles del programa los daré a conocer a través de mis redes sociales".

En torno a su carrera dentro del cine, confirmó que tendrá este año dos participaciones importantes "este año estrenaré dos películas que yo escribí, una es actuada y se llama "Plan divino" y la otra es de dibujos animados. Ambas serían para plataforma digital, por lo que será un año muy interesante".