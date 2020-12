Constanza destaca en gimnasia rítmica

Orgullosamente sanjuanense, Constanza García Oliver con apenas 11 años de vida, es una niña que ha logrado grandes triunfos gracias a su pasión por la gimnasia, disciplina deportiva a la que se ha dedicado desde que tenía 6 años de edad, y actualmente, hace medio año, también al arte del ballet clásico, que de hecho, es uno de los elementos de la gimnasia rítmica que ha llamado su atención y al que decidió incursionar, combinando ambas disciplinas en las que se va formando como una destacada gimnasta y bailarina.

Constanza, de forma individual, ha destacado en competencias a nivel nacional en las que ha logrado medalla “all arround”, además ha competido en varias copas de ranqueo nacional logrando medallas de primeros lugares en cada una de las modalidades: manos libres, cuerda, listón, clavas y aro, y como seleccionada estatal de Aguascalientes, ha competido en el extranjero, en Los Ángeles, California; contando siempre con el total apoyo de sus orgullosos padres, Wendy Oliver y Arturo García.

Foto: Cortesía | W. Oliver

La gimnasia rítmica, nos explica Wendy, su mamá, es una carrera muy corta y comienza desde pequeñas ya que los mayores logros se obtienen entre los 17 y 24 años, “si después de esa edad no lograron algo, ya será demasiado complicado”, y nos comenta que el mayor logro de una gimnasta es representar a su país en las Olimpiadas, aunque en esta disciplina las mexicanas no han logrado pase, solo han llegado a mundiales, centroamericanos y panamericanos. Además de que, para poder representar a México en alguna de estas competencias, se tiene que ser seleccionada nacional y pertenecer al Centro Nacional de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento (CNAR). Para ser convocadas, la edad es entre los 13 y 15 años, y si después de esa edad no se les convocó, “ya es muy complicado crecer dentro de la gimnasia rítmica”

A partir de hace 6 meses, Constanza se ha dedicado también a la práctica del ballet clásico, disciplina artística en la que, de la misma manera, ha destacado al obtener medalla de platino y una diamante en su primera competencia, así como trofeo de tercer y primer lugar y una mención de Atlhetic Dancer de la competencia.

Actualmente, por motivos de pandemia, Constanza solo ha podido entrenar en casa dedicando entre 6 y 7 horas diarias incluyendo sábados, que divide entre la disciplina deportiva y la disciplina artística, como se forman los grandes, los triunfadores, los que como Constanza logran destacar.