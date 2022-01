Cultura emprendedora | Mi marca 2.0: Diferenciándote en un mercado digital

Una marca personal es una representación de las habilidades y experiencias de las personas. Es una forma de comunicar quién eres a los demás y qué quieres que sepan de ti.

La primera pregunta que te deberías de hacer es, ¿En quién te quieres convertir? Y posteriormente, ¿Qué quieres que comunique tu marca personal? Por ejemplo, “Me voy a convertir en un experto en comunicación para millenials y quiero que mi marca personal demuestre que soy creativo y puedo producir contenido de alta calidad de manera constante. Me gustaría que mi marca personal transmitiera estas tres cosas: creatividad, consistencia y calidad”.

Tu marca personal es todo lo que dices y haces que define quién eres. Es la forma en que la gente te percibe y te recuerda. Es la primera impresión que la gente tendrá de ti.

Tu marca personal es una imagen o identidad creada por uno mismo que se puede comunicar a través de palabras o acciones que representan su personalidad, valores y objetivos.

La tercera pregunta que deberás de hacerte es, ¿Cuáles son los valores que va a tener? Por ejemplo “honestidad, pasión y gratitud”. Esto ayudará a definir lo que la gente esperará de ti en el futuro y a conectar con tu audiencia. Debes de asegurarte de que se alinee con quien tú eres realmente para no caer en falsas expectativas.

Y finalmente preguntarse, ¿Con quién estoy hablando? Y ¿Cuál va a ser el medio que voy a utilizar? Te ayudará a conectarte con la gente, que se identifiquen contigo y crear una conexión con ellos. Tu marca personal te va a ayudar a generar una comunidad que será leal a tu contenido y que compartirá tu versión de ver la vida.

Recuerda que una marca personal no es solo para dueños de negocios, sino que también puede ser utilizada por autónomos, profesionales independiente, recién graduados, artistas, etc. Es decir para cualquier persona. Tu Marca 2.0 eres tú, no pretendas ser otra persona entre la multitud, porque es rol ya está tomado.





*Director del Programa Académico de Mercadotecnia, Tec de Monterrey Campus Querétaro.