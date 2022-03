Daniel Montoya se posiciona en las redes

La carreta de la suerte pasa una vez en la vida y si la aprovechas te cambia todo para siempre. Esto fue lo que le pasó al joven Daniel Montoya Vázquez, a quien sus amigos lo grabaron bailando, y al subir el video, éste rápidamente se convirtió en tendencia, marcando el rumbo de su destino para siempre.

El joven quien era estudiante de comunicación social y periodismo, nunca imaginó que su vida daría un giro de 360 grados ya que de trabajar como asesor de ventas, cajero de un banco y hasta de chófer de Uber, para poder solventar sus gastos, rápidamente daría un brinco a la fama por un video casero subido a redes.

El también modelo conversó en forma exclusiva con Diario de Querétaro y contó cómo de un día para otro varias marcas de prestigio lo comenzaron a buscar para ser su imagen.

Daniel ha logrado superar grandes retos para estar en la cima/Foto: Cortesía | Daniel Montoya

"Imagínate yo trabajé de todo incluso fui chófer de la plataforma de taxis Uber, hice campañas de publicidad pues por mis estudios tenía conocimiento de marketing, todo para sacar dinero, entonces comencé a hacer videos en webcam y fue así como uno donde estoy con mis amigos en un yate se hizo viral y comencé a tener muchos seguidores en redes" comenta Daniel en la plática.

Con un gran sentido del humor y abierto como es, el modelo explica que esta gran oportunidad no podía dejarla pasar, "fue entonces que comencé a pensar cómo capitalizar el impacto que estaba teniendo y así es como creo mi Only Fans y me convierto en creador de contenido para adultos con un toque especial. Así impulsé mi carrera en otras plataformas como Instagram, Tik Tok y Twitter".

Influencer, periodista y un gran ser humano/Foto: Cortesía | Daniel Montoya

En pocos meses, Daniel pasó de ser un chico normal a posicionarse como un destacado influencer en sus diferentes plataformas donde en cada una de ellas muestra sus diferentes características y contrastes de su personalidad y estilo de vida, lo cual ha sido de gran impacto entre sus seguidores que cada día suman más, a su ya de por sí basta comunidad.

Entre sus contenidos están los viajes, fiesta, glamour, salud, deporte alimentación, pero sobre todo el apoyo a la comunidad LGBT donde es miembro activo; en ese tenor el influencer gusta de dar pláticas de prevención, fortalecer la autoestima y platicar de sus experiencias.

"Me gusta utilizar mis redes para decirle a los jóvenes que los sueños se pueden lograr independientemente de lo que hagas; seas médico, ingeniero o mesero. todo se puede con dedicación, constancia, creyendo en uno mismo y que los sueños se pueden alcanzar" finalizó.

