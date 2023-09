Daniel Uribe y el Chico Ye Yé brindaron un gran show

El cantante Daniel Uribe Camacho y su hijo, el Chico Yeyé, brindaron un espectáculo musical, en el que recorrieron los éxitos de antaño, en una tarde romántica que los asistentes al foro del Portal del Diezmo disfrutaron.

En primer lugar, Daniel Uribe interpretó algunos éxitos clásicos del rock and roll de los 60 y 70, agradeciendo la presencia de sus amigos y familiares más cercanos, a los cuales agradeció su apoyo a lo largo de los años.

Acto seguido, el jefe de servicios educativos de la dirección de cultura, Iván Cuellar, entregó un reconocimiento a Daniel, por su participación en el programa artístico del mes de septiembre.

Después fue el momento de presentar a su hijo, Daniel Uribe Velasco, mejor conocido como el chico Yeyé, quien interpretó la música de artistas como Sandro de América, Elvis Presley, Erick y Enrique Guzmán, Alberto Vázquez y Cesar Acosta.

“Mis papás trabajaban todo el día, y mis papás me dejaban con mis tías paternas, y son de la época del A go go y del rock and roll, y tenían los discos de acetato de grupos como “Teen tops”, “Los Rockin Devil´s” y “Los rebeldes del rock”.

La directora de cultura, Aleyda Andrés Ibarra, le entregó su reconocimiento e invitaron al evento del próximo sábado 30 de septiembre, a las 7 de la noche, en donde habrá un tributo a Sandro de América, a Rocío Durcal y a la Sonora Santanera.