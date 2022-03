De limpiar zapatos a formar parte de las filas del récord Guinness

Cada día son más los emprendedores que buscan posicionar su marca a través de diversas plataformas y comenzar con ello a generar sinergias y obviamente capitalizar sus emprendimientos. México se ha catapultado como uno de los principales países en lograr que jóvenes como Frank Moreno logren relevantes éxitos a través de las redes sociales. En entrevista exclusiva para Diario de Querétaro el creativo plática como fue lograr esta hazaña y los difíciles momentos que tuvo que sortear para lograr convertirse en uno de los mejores consultores del país.

Su nombre comenzó a viralizarse al formar parte de la transmisión más larga con 48 horas ininterrumpidas, donde el mexicano dio una conferencia on streaming en la plataforma más conocida, grande e influyente en América Latina, EXMA, rompiendo un récord Guinness.

El evento contó con los mejores speakers internacionales de marketing, donde Frank sorprendió con una conferencia al estilo de la polémica serie de Netflix, "La Casa de Papel". Esto lo llevó a colocarse en la posición número 7 de 140 participantes como el mejor exponente. "Fue muy satisfactorio poder ser parte de este acontecimiento, donde tuve la oportunidad de estar a nivel de CEO de marcas mundialmente famosas como Coca Cola, Philip Morris, entre otras, y tener el reconocimiento de grandes líderes empresariales" contó.

Círculos Juan Pablo Ramírez se impone en el sector inmobiliario

El creativo mencionó que sus inicios datan desde que tenía 8 años, "cuando era pequeño descubrí que lo que a mí me llamaba era ser emprendedor, entonces mi padre, Enrique Moreno, me regaló una caja para bolear zapatos, con ellas recorrí las calles del centro ofreciendo limpiar el calzado a quien se me pusiera enfrente" recuerda.

Junto a su equipo de trabajo apoya a diferentes marcas nacionales e internacionales/Foto: Cortesía | Frank Moreno

Fue entonces que se dio cuenta que el podía tener la capacidad de generar dinero y comenzó una carrera de pequeños negocios entre su niñez y adolescencia.

En 2006 gracias a su hermano Bruno Moreno, conoció el mundo de los conciertos musicales, mismos que le apasionaron.

"Mi hermano realizó un concierto musical donde participé como staff, para 2008 hago realidad mi sueño y organizó mi primer concierto con los" Claxons", el cual no tuvo tanto éxito, pero logré colgarme el título oficial de "promotor oficial de conciertos" cuenta entre risas.

Círculos Dario Vargas, líder en la innovación tecnológica

Y fueron muchos negocios fallidos al principio de su carrera, donde Frank tuvo que sobreponerse para lograr el sitio donde hoy se encuentra "hubo muchos tropiezos los cuales nunca considere errores, para mi fueron aprendizajes, que me dieron las tablas para continuar".

Apasionado de su trabajo, vive intensamente su día a día/Foto: Cortesía | Frank Moreno

Hoy el consultor tiene una de las agencias publicitarias con más prestigio, ocupando la posición 149 del ranking de las mejores agencias de México por Merca2.0.

En su haber cuenta con más de 900 marcas nacionales e internacionales como clientes, posicionándose cómo la agencia número 1 dentro de los motores de búsqueda de google México y fue nombrada la empresa por excelencia en servicio en los premios BIZ.