Descubre cómo ser influencer con Rafa Picard

De nacionalidad francesa, pero mexicano de corazón, Rafa Picard siempre ha sido apasionado por conocer gente de todos los orígenes y culturas, quienes despiertan en él un interés por organizar reuniones con amigos, compartir e intercambiar ideas experiencias y vivencias que lo enriquezcan.

Actualmente es un líder digital, que se ha posicionado en el mundo de las redes sociales, donde comparte parte de su día a día, creando una comunidad en la que el respeto y honestidad se vuelven valores importantes.

“Al principio me dediqué a la organización de eventos, que creo fue lo que me llevo a ser una figura publica y a generar seguidores, pero lo que es importante mencionar es que no es lo mismo tener muchos seguidores, a ser un influenciador o tener un impacto positivo con las personas que te siguen”, contó a Círculos.

“Para mí un influencer es una persona que destaca en una red social u otro canal de comunicación, expresando opiniones sobre un tema concreto que ejerza una gran influencia sobre muchas personas y creo que he sido muy cuidadoso en esa parte, trato de ser auténtico y congruente con lo que soy y como soy”, añadió.

De acuerdo al también socialité, las redes sociales son nuestra nueva carta de presentación y la plataforma de momento es Instagram, “no es sólo una red para divertirnos, ver fotos y pasar el rato, es una extensión laboralmente de nuestra imagen social y lo que proyectamos”, contó.

“Hay que entender que todo camina hacia allá, es un muy importante formar una imagen social, actualmente tenemos dos ‘yo’, el de la persona física y el digital y ambos tienen que estar perfectamente sincronizados y pulcros”.

Si bien es cierto que en el último año, debido a la pandemia de coronavirus la era digital se aceleró y conectamos a través de una pantalla, esto nos alejó de un contacto físico, de personas que tenemos cerca, de nuestro contexto y realidad, reconoce.

“Las redes sociales han ido en crecimiento enorme, lo que se traduce en que nos hemos convertido en seres tecnológicos y digitalizados, hay que entender que la pantalla sólo es una herramienta de comunicación, pero lo importante es conectar con los que están cerca hay que saber utilizar las herramientas a nuestro favor y poder dominar las redes sociales, no que las redes nos dominen a nosotros”.

Para Rafa, los influencers del 2021 son personas que pueden transmitir y contagiar todo aquello que les apasiona y gusta, “son personas que tienen el poder de contagiar cosas positivas y poder incitar a sus seguidores a buscar su camino, inspirarlas a lograr sus metas, creo esa es la responsabilidad del influencer: Contagiar las ganas de vivir, cosas positivas, llevar alegría”, dijo.

El influencer tiene un deseo que espera se haga realidad en poco tiempo, y es que las personas “encuentren una balanza entre lo digital y personal”, es por eso que compartió algunos tips para las personas que están interesadas en ser influencers:

1.- Encontrar un tema que te apasione y saber de qué manera lo queremos tratar.

2.- Tener un propósito claro.

3.- Detectar qué es lo que queremos transmitir.

4.- Aportar al usuario algo de valor, esto es muy importante pues así captamos su atención y de esta manera conseguimos que nos siga.

5.- Conocer a tu audiencia es clave: Edad, sexo, saber lo más posible de tus seguidores para poder utilizar un lenguaje adecuado y así poder conectar con ellos.

6.- Entender el algoritmo de la plataforma es decir horarios y días claves para publicar. Esto hará la diferencia en el éxito de una publicación.