Destacada mujer en las artes

Reconocida y estimada en Tequisquiapan de donde es originaria, Ceci heredó de su mamá, la Sra. Gloria Michaus (qepd) el gusto por las bellas artes, “siempre promovió la cultura aquí en Tequisquiapan desde los años sesenta; daba clases de danza y poesía en las dos únicas escuelas que había, Centro Unión y “Rafael Zamorano” de forma gratuita; ella fue pintora, artistas, sabia todas las bellas artes… crecí en ese ambiente” nos comparte quien actualmente es la directora del Centro Cultural en el vecino pueblo mágico.

Con diplomado en dirección de teatro, Ceci también incursionó en este arte. Foto Cortesía / C. Guillermoprieto

Ceci cursó diplomado de dirección de teatro y cuenta con algunos estudios sobre historia del arte; durante mucho tiempo bailó flamenco, jotas aragonesas y navarras, además de tocar las castañuelas, pero, nos dice, principalmente gusta de la poesía, “soy romántica por naturaleza, no pude cantar porque creo que soy muy desentonada… una forma de interpretar es diciendo poesía… siento que saco lo que tengo, me gustan las poesías fuertes, que me identifiquen, por ejemplo las de Benítez Carrasco y las de García Lorca… me encanta la poesía fuerte”, nos comenta.

De su mamá, Sra. Gloria Michaus, Ceci heredó el talento y gusto por las bellas artes. Foto Cortesía / C. Gullermoprieto

De poetas mexicanos que le gustan, menciona a Amado Nervo, Gustavo Adolfo Bécquer, en especial la clásica de Manuel Acuña “Nocturna a Rosario” así como de Manuel Múzquiz Blanco “La Marimba”

Ceci nos compartió algo sobre su desarrollo artístico. Foto César Ortiz / El Sol de San Juan del Río

Pero sobre todo aprecia las que legó su mamá, quien nos platica, aunque era pintora ella ganó los primeros Juegos Florales de la Feria del Queso y el Vino con un poema dedicado a Tequisquiapan, el cual habla de la belleza del lugar en aquel entonces, el agua, sus manantiales, el sonido de las campanas… del cual, para concluir, nos comparte un verso:

Ella es la directora del Centro Cultural, desempeñando su trabajo con talento y responsabilidad. Foto Cortesía / C. Guillermoprieto

“Tequisquiapan, te he pintado yo en mis cuadros, te pinté ya tantas veces con tus callecitas limpias, con tus faroles y fuentes, y con tus ríos de aguas tan claras como el alma de tus gentes, cuando deslizando voy el color sobre la tela y mis pinceles nerviosos pintan esta linda tierra, en el estudio hay pureza y una conciencia tan fresca que parece un corazón el latir de mi paleta”.