Día del payaso: el oficio de hacer reír a las personas

El 10 de diciembre se celebra el Día Internacional del Payaso. Ser payaso es un oficio que muchos consideran como el arte de hacer reír a las personas, y que se ha desarrollado mucho, hasta lograr que los payasos sean acróbatas.

El payaso ChincolIn es payaso desde hace 26 años. Sus maestros fueron el payaso “Jiji” y “Chabacano”, quienes ya fallecieron “me gustó porque me ayudó mucho a mi superación personal, pues yo era muy tímido. Como payaso he recorrido la República Mexicana”.

Círculos

Su nombre real es José Luis Bernal y tiene 50 años. Ahora es papá y tiene a su familia, por lo que desde hace unos años radica en San Juan del Río, en donde participa en fiestas infantiles y como payaso escénico, o de plaza.

“Ser payaso para mí es un arte, lleva una preparación, no solo es pintarse la cara, es tener estudios y conocer la historia de los payasos. Es una forma de desenvolver a mi niño interior, tener más contacto con niños que con los adultos. Me meto al mundo de los niños, donde ellos no perciben la maldad. Soy un payaso tierno, recurrente y bobo. Hago reír mucho a los niños”.

Desde la pandemia, la situación para los payasos ha sido difícil. ChincolIn vive de las fiestas infantiles, pero en estas fechas decembrinas ha bajado su trabajo “en esta Navidad estaré ofreciendo una nariz o una figura de globo. Le pediría a la gente, que si ven a los payasos los apoyen y les mando un abrazo a mis colegas por su día”.

UNA NUEVA GENERACIÓN DISFRUTA DEL SHOW

Cuando era pequeña, a Ale Navarrete, sus padres la llevaban cada domingo a ver a los payasos que todavía hoy se reúnen en la Plaza Independencia, en el centro de San Juan del Río: “me compraban unas papas y me sentaba con mis hermanos a verlos. Me gustaba que te regalaban cositas si pasabas a participar, que veías a mucha gente conocida, y obvio que eran muy graciosos”.

Ahora lleva a su hijo a ver el espectáculo, y le encanta ver a los payasos “es bonito, porque siento como si fuera él. Igual se sienta a verlos comiendo algo y es muy feliz”.

Alberto Orta era otro de los niños, que llegó a ir a ver a los payasos, cuando actuaban en el centro con su familia “nosotros sí íbamos a ver a los payasos y era padre. Era un ratito para escapar de la realidad”.

MIEDO A LOS PAYASOS

Sin embargo, no todo es felicidad con los payasos. Hay personas que sufren de coulrofobia, que es el miedo irracional a los payasos y a los mimos, y que lo sufren muchos niños y adultos de todo el mundo.

Abigail García es una de ellas. Ver la película “Eso”, cambió por completo su concepto de los payasos “tenía 7 años cuando vi la película y me traumó. En esa época no me quería ni bañar. La frase de “Todos flotan” fue muy terrorífica”.

Ale Pavón, por su parte, recuerda que en su casa había dos cuadros de payasos que le causaban temor. En uno de ellos había un payaso triste con unos globos, lo que le causaba tristeza a ella también, y el otro era muy maquiavélico.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Cuando estaba chiquita en mi cuarto, el apagador del switch era una cara de un payaso y sentía que cuando apagaba la luz, como que me veía y se reía. Siempre me ha parecido que cuando alguien usa maquillaje para cubrir sus expresiones, pues no puedo leerlo y no sé lo que está pensando. Siento que los payasos tienen muchos elementos que te distraen y no sabemos cuáles son sus verdaderas emociones y sentimientos, y no es recíproca la comunicación”.