Difusión del Sol, ayuda a que la gente conozca el ajedrez: Belén González

Natalia Belén García Ortega estudia arquitectura en el CbTis 145 y tiene 18 años, de los cuales 10 se ha desarrollado como ajedrecista. Ha participado en grandes competencias como los Juegos Nacionales Conade, el Campeonato Panamericano de Ajedrez y el Campeonato Mundial Sub 20 de Ajedrez, por mencionar solo algunos.

Inició su andar en este deporte, gracias a un curso de verano que tomó en la biblioteca de la Colonia Pedregoso y a partir de ahí, ya no hubo quien la frenará. Ha sido entrenada por personajes como Adrián Bocanegra, Óscar Mendizábal y actualmente Luis Carlos Sánchez Trejo, además de un sin fin de personajes que la han apoyado a lo largo de su carrera.

"Me gusta mucho jugar ajedrez. Te prepara en el ámbito social porque tienes que relacionarte con personas que piensan distinto que tú, y con muchas personas. Gracias al ajedrez tengo amistades de otros estados y otros países, y me da el amor por el deporte que no me lo dan otras disciplinas. Muchos se apasionan mucho cuando ven los partidos de futbol, y a mí me pasa lo mismo cuando hay torneos de ajedrez".

Algo importante que Belén reconoce que le ha dado este deporte es lidiar con las emociones. Antes de un torneo por la ansiedad que se genera, y conforme se va acercando el momento, por lo que va a pasar y por ver a sus amigos. Durante la competencia debe controlar su mente, ya sea que vayas perdiendo o vayas ganando, y después lidiar con la frustración si pierde, o pensar que no eres invencible si ganas, es decir, no perder el piso.

"El Sol de San Juan del Río, le ha dado mucha difusión a mi deporte, porque el ajedrez, no es un deporte muy conocido que digamos. Hasta hace 3 o 4 años no era muy popular, y más allá de mis notas, dan a conocer el ajedrez en sí. Es algo que me ha ayudado mucho, porque cuando ven esas notas, hay gente que se empieza a interesar en lo que hago. Muchas veces mi abuelita me cuenta que de repente amistades de ella le dicen, vi que su nieta salió en el periódico".

La mamá de Belén, Norma Ortega, confiesa que la difusión del periódico, le ha abierto las puertas a su hija para oportunidades de trabajo, como maestra de ajedrez en colegios del municipio, aunque no ha podido concretarlos por las horas que invierte en sus entrenamientos entre semana, y los torneos en fin de semana.

"Mi papá es un señor muy grande, y le enseñan por el celular sus logros. Las notas del periódico sí nos han abierto las puertas, hasta de forma personal. Llegamos a algunos lugares y ya la reconocen. Se ha convertido en una figura en San Juan del Río. Además, las notas ayudan a dar a conocer una trayectoria que respalda su trabajo".

Gracias a esta difusión, Belén estuvo nominada al Premio Municipal de la Juventud SJR 2024, pero no resultó ganadora. Su familia considera que la decisión fue debido al desconocimiento que se tiene del ajedrez. De hecho, afirman que algunas personas consideran que la debilidad del ajedrez es que físicamente no aporta. Sin embargo, se requiere de una gran preparación física, por lo que muchos ajedrecistas son nadadores o futbolistas, pues eso ayuda a manejar el estrés, a tener una buena condición física y aguantar el ejercicio mental.

"No menospreciamos ninguna trayectoria que se dio en el premio, porque todos tienen su mérito, pero sí creo que Belén tiene logros suficientes, solo que a veces la gente por ignorancia, menosprecian al ajedrez como deporte ciencia, cuando se aprobó así, por la cantidad de calorías que se queman al estar jugando una partida larga" afirma Norma.

Dentro de los planes de Belén, se encuentra su participación en la categoría sub 20 femenil de los Juegos Macroregionales Conade, que se llevarán a cabo en Morelos del 21 al 24 de marzo, por lo que ya se está preparando, pues detrás de una medalla o de una participación en torneo, hay mucho entrenamiento, y que se reconozca en El Sol de San Juan del Río, la llena de ánimos.

"Al Sol quiero darle las gracias por todo lo que me han apoyado y espero que sigan su trabajo durante muchos años. Y a la gente que me sigue, muchas gracias por todo. Quisiera decirle a las personas que le den una oportunidad al ajedrez, porque es un deporte muy bonito".