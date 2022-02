Doña Alejandrina y su panalito

Alejandrina Ruíz Alcántara tiene 77 años y es originaria de San Juan del Río. Vende productos artesanales desde hace 15 años y no piensa parar hasta que su cuerpo se lo permita. Los productos que ella realiza se conocen bajo la marca de El Panalito.

Alejandrina ha trabajado toda la vida, primero en una fábrica, aunque después renunció. No tenía trabajo y la invitaron a un curso. Ahí comenzó todo: “me enseñaron en el DIF con el maestro Ángel, diferentes cursos que tome como dulces artesanales, queso y rompope, además de cursos para emprendedores”.

Tiene 2 hijos, Ismael y Alejandro, que son los que le ayudan a colocar su puesto. También tiene una nieta, Grisel Pozos quien vende su propia marca de salsas caseras denominada “Querida Salsa”. Es la que ha heredado su talento y que en ocasiones le ayuda con la producción.

Foto: Alejandro Arredondo | El Sol de San Juan del Río

“Ahora que no he trabajado por la pandemia, me siento muy estresada, porque estoy acostumbrada a que siempre he trabajado, salir a la calle, vender mis productos y hablar con la gente”.

Alejandrina Ruíz ofrece productos artesanales, naturales y hechos en casa: rompope, licor de café, salsas, mazapanes normales, mazapanes con café, cocadas, semillas y cacahuates garapiñados.

“Mientras pueda, me gustaría seguir con esto. Me gustaría decirle a la gente que todo está rico, hecho en casa y es artesanal”. En cuanto a que su nieta continúe con la tradición ella responde: “Ya que será cosa de ella”.