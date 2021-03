Dos temas importantes por atender: Evelyn Tejada

El Día Internacional de la Mujer se conmemora el 8 de marzo desde el año 1910, fecha que se oficializó durante la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas que tuvo lugar en Copenhague, teniendo como tema principal: el sufragio universal para todas la mujeres, por iniciativa de Clara Zetkin quien era líder del “levantamiento de las 20.000”, propuso la conmemoración como homenaje a las mujeres que murieron durante un incendio provocado en una fábrica de Nueva York, Estados Unidos, tras una huelga en búsqueda de reducción de la jornada laboral que entonces era de 10 horas, así como igualdad de salario al que percibían los hombres que realizaban las mismas actividades, y ante las malas condiciones de trabajo que vivían.

Es hasta 1977 cuando la Organización de las Naciones Unidas, por su parte, durante la Asamblea General, designó oficialmente el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, y es en el 2011 que con la premisa de Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer, se celebró el centenario.

Para Evelyn Tejada Sinecio, Licenciada en Psicología con Maestría en Educación, Docente investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro, responsable del programa de atención a víctimas de violencia de género e intrafamiliar, y Presidente del Colegio de Psicólogos de San Juan del Río, Qro. A. C.; acerca de temas más urgentes por atender en relación a la mujer, hace referencia a dos de muchos: la visibilidad de la violencia que viven las mujeres, “me parece que es un punto toral, porque lo que no se ve, no se atiende”, menciona.

El segundo tema importante es, comenta, el registro y los datos de mujeres violentadas, esto, nos dice, es un problema gravísimo cuyo resultado y consecuencias trae consigo el que no se haga nada, que no se tomen medidas urgentes, ni medidas de políticas públicas, estrategias estructurales o medidas que pudieran funcionar para resolver tan complejo problema de violencia hacia las mujeres. Mucho por hacer.