Dulces de leche una rica tradición

Una de las tradiciones gastronómicas y culturales que se tiene en la comunidad de El Sitio en el municipio de San Juan del Río, es la elaboración de los dulces de leche, receta que de generación en generación se ha ido compartiendo entre las familias de esta localidad.

Una de las productoras de este tradicional dulce de leche es Azucena Enríquez Osornio, quien compartió que además de que su objetivo es hacer que prevalezcan este tipo de tradiciones, es deleitar el paladar de chicos y grandes y no solo del municipio sanjuanense sino de otros lugares como de Estados Unidos y Canadá, a donde dijo que también hace envíos.

Aunque compartió que la producción de estos dulces es variable, pueden ser 100 o 250 diarios los que se elaboran como en estas fechas, en donde por los periodos vacacionales hay una mayor demanda no solo en los lugares en donde los distribuye, sino también por los pedidos que recibe de otros estados.

Todo el año se trabaja en la elaboración de estos dulces, toda vez que los consumidores los utilizan como un postre, detalle u obsequió, para ello, dijo que hay de diferentes sabores como vainilla, canela, guayaba, nuez, envinados, naturales y algunos con galleta

La manera en la que elabora los dulces de leche es artesanal, aspecto que consideró que es el secreto que tienen estos manjares, pues dijo que es un conocimiento que se adquiere entre las familias de generación en generación.

“Por ejemplo yo hago de cuatro litros de leche y son cerca de 50 dulces de leche, de un grosor considerable, no tengo como tal una medida, pero si quedan de buen tamaño, todo depende del diseño, pueden ser cuadrados, círculos o en corazón, todo depende para el evento que los requieran, son tradicionales estos dulces en El Sitio, todo el tiempo tengo muchos pedidos, por ejemplo estos de corazón, me encargaron 300 piezas para Guanajuato, también me piden para Estados Unidos, siempre que vienen las familias se llevan o me hacen pedidos y se los envío, también para Canadá se llevan”.

Enríquez Osornio mencionó que es una actividad que se realiza en familia, pues es una labor que requiere de mucha paciencia y precaución, ya que la elaboración de estos dulces tradicionales se elabora en cuatro o cinco horas.

Agregó que las personas que no han probado los dulces de leche que se elaboran en esta localidad se pierden de deleitar su paladar, toda vez que son elaborados con recetas que han ido de generación en generación, por lo que recomendó que quien desee conocer más de estos productos lo puede consultar en sus redes sociales con el mismo nombre o bien, comunicarse al número de pedidos; 427 167 17 98 con cinco días de anticipación por el proceso laborioso.