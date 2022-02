Efraín Castro y el arte como forma de vida

Efraín Castro Soto es uno de los artistas más reconocidos en San Juan del Río. Estudio Artes Plásticas en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro.

“Desde pequeño me encantaba dibujar y tenía bajas notas en el colegio por lo mismo. Saliendo de la secundaria, quise entrar a la escuela de artes, que en ese entonces era una carrera técnica. Hice seis meses de propedéutico, pero no me aceptaron por la edad. Regrese a San Juan, hice mi preparatoria y después entre a la Facultad de Bellas Artes y termine siendo artista plástico”.

Sus trabajos más sobresalientes son en la escultura hiperrealista. A finales del 2013, realizó una exposición con muchos rostros de personas, algunos de la tercera edad, donde resaltaban los detalles como arrugas y lunares denominada “Máscaras y más caras” en el CECUCO.

Foto: Alejandro Arredondo | El Sol de San Juan del Río

Otro de sus trabajos, fue la realización de la escultura del pintor Restituto Rodríguez para inaugurar la Galería principal del Portal del Diezmo: “fue un honor que me hayan tomado en cuenta para hacerla. Lo que más me gusta es la escultura, es por lo que la gente me ubica más”.

Actualmente se dedica a nivel profesional a la venta de materiales y artículos de arte. También da clases: “me gusta compartir lo que sé, y es por eso que comencé el taller, en donde enseño pintura, dibujo, escultura, grabado, aerografía y vitral. Es un espacio de trabajo muy relajado”.

Actualmente trabaja la técnica de planos seriados, que es la construcción de esculturas en vidrio, maderas perforadas, rejillas, mallas, vidrio, impresiones o acetatos, en donde cada placa se esmerila y va formándose una figura. Otra técnica que usa, pero que no tiene nombre, es a base de tramas: “una trama va detrás de la otra, cuando coinciden en tonos claros u oscuros logran imágenes en perspectiva”.

Foto: Alejandro Arredondo | El Sol de San Juan del Río

Al finalizar la entrevista, es importante para Efraín agradecer a todas las personas que conocen su obra, y tiene un consejo para quien quiera acercarse al arte: “hay que fomentar ese tipo de actividades. Uno puede crecer en esto del arte, yo les digo que sí, que se animen, que hagan cosas, que practiquen, qué nunca dejen el lápiz o el pincel o lo que usen”.

Puedes seguir al autor en sus redes sociales Facebook: Efraín Castro (Artista plástico) e Instagram art.efrain.castro