¡El amor está más vivo que nunca!: Fortuna Dichi

Se acerca el día más romántico del año. El 14 de febrero es una fecha en el que se rinde, tributo al amor en todas sus formas, que nos permite celebrarlo con nuestra pareja y seres queridos, y aunque es un año atípico, no es impedimento para llevar una vida sexual sana.

Para la sexóloga Fortuna Dichi, El Día de San Valentín sólo es un pretexto, pues cree que en estos tiempos de pandemia, al amor hay que celebrarlo a lo grande y todos lo días.

“Hoy más que nunca el amor está muy vivo, el amor es un elemento fundamental de los seres humanos, que nos permite realizarnos como personas, ser agradecidos con la vida hacia Dios, hacia nuestro país y todo lo que nos rodea y nos hace aprender de nosotros mismos, se trata de la acción de dar o compartir sinceramente”, dijo a El Sol de México.

La también terapeuta, tanatóloga y logoterapeuta, nos contó que así como la vida va cambiando, las épocas y creencias van evolucionando, por eso es importante redefinir el concepto de “amor” y enfocarlo de manera adecuada, es decir, ver el lado positivo del amor, “no necesita manifestación material, aunque los detalles son muy importantes, el amor está presente en nuestros corazones, en un abrazo, en la mirada, en las emociones, y hoy es momento de manifestarlo, de decirnos lo mucho que nos amamos, que a veces es necesario escucharlo”.

Sobre las relaciones de la actualidad, Dichi, refirió que a través del tiempo, la forma de vincularnos con las personas, es lo que realmente ha evolucionado, “hoy en día a las personas ya no les gustan las etiquetas, ni el compromiso, ha habido más libertad de las relaciones. Siempre ha existido la libertad sexual, sólo que ahora ya es un poco más aceptado, lo que permite independencia, relaciones abiertas y libres”.

De acuerdo a las estadísticas que nos compartió, refirió que según un estudio realizado por Helen Fisher, la reconocida neurocientífica y antropóloga biológica estadounidense, que ha estudiado el amor romántico desde un punto de vista científico durante aproximadamente 30 años, durante el confinamiento vino a romper con las dinámicas de relaciones en pareja y que las expectativas que se tenían de nuestras “medias naranjas”, se modificaron, “es decir, que si probablemente estábamos esperando a nuestra persona ideal, alta, delgada, rubia, morena, como fuera que nos la imaginábamos, ahora con la pandemia bajaron las expectativas y nos abrimos a otras posibilidades, lo que dio por resultado, que se formarán más parejas este año”.

La escritora de la Guía de placeres para mujeres, compartió, algunos consejos para celebrar este 14 de febrero.

“Pensando en que van a celebrar juntos, ya sea porque viven juntos, lo primero que les recomiendo hacer es que ambos tienen que estar de acuerdo con celebrar este día, porque muchas veces uno está muy entusiasmado y la otra persona no está de humor y empiezan los conflictos”, dijo.

El segundo punto que recomienda es salir de la rutina, sobre todo en estos tiempos que se necesita refrescar la mente, “jugar barajas, ajedrez, pero con un toque de sensualidad como hacer retos de prendas, o preguntas candentes, es buena idea”.

Los complementos para Fortuna, siempre son el comodín, por lo que aconseja decorar el dormitorio con velas, rosas, chocolates, jugar con lo que tenemos a nuestro alcance, reanimar el romanticismo con cartas, poesía o lectura erótica, ver películas, “lo importante es agendar y llevar un itinerario para poder cumplir con nuestras expectativas, si tenemos hijos, podemos celebrar con ellos, pero también organizar un tiempo a solas con la pareja”.

Para las personas que celebrarán a distancia por temas de salud y de cuidar el bienestar de su pareja, recomendó las videollamadas pero con creatividad, “ubicarnos tal vez en nuestra tina con espuma y una copa de vino y hablar por videollamada y compartir esos momentos, marcarán la diferencia”. También dijo que los detalles a domicilio, como enviar el desayuno favorito de la pareja o unas rosas, siempre serán los detalles que harán la diferencia.

Si eres soltero, también es válido celebrar, “hay dos tipos de personas solteras, las que están en busca de su independencia y no quieren un tipo de compromiso y las que aún no encuentran a su persona ideal y eso no les impide celebrar, los amigos son una red de apoyo, si hoy tienes ganas de celebrar la vida y agradecer todo lo que tienes, puedes hacerlo con ellos, el amor también se le da a esas personas que están con nosotros en todo momento”.

Para que una relación se mantenga sana y en plena armonía, la especialista enlista algunos de los elementos que son importantes alimentar día a día:

Comunicación: “una comunicación honesta, transparente, respetuosa, donde no nos insultemos, lastimemos ni molestemos, es fundamental, en toda relación, ya sea de pareja, de familia y de amistad”.

Intimidad: “no se trata de intimidad en la cama, más bien tiene que ver con abrazos, caricias, procurar el bienestar de la pareja, trabajar con las emociones, tener vidas propias e independientes, compartir la felicidad con el otro, tener proyectos en común y no precisamente se trata de los hijos”.