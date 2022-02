El cantante Víctor García grabó vídeo musical en Tequisquiapan

El cantante y actor Víctor García estuvo de visita por el municipio de Tequisquiapan para grabar escenas de lo que será su próximo material musical.

La producción completa se llamará “Quiero amor” y es la muestra del primer material que le llevó ocho años y medios de trabajo: “este tiempo me sirvió para encontrar mi personalidad, mi identidad y mi sonido”.

Para lograr encontrar esa identidad trabajó con Luca Ortega, productor que musicaliza series y películas. El trabajo se dividirá en dos producciones separadas, “Volumen I” y “Volumen II” y cada producción tendrá 5 canciones.

Foto: Alejandro Arredondo | El Sol de San Juan del Río

“Es un huapango fusionado con elementos regionales y del rollo pop, un huapango a doble bombo con batería, que solo lo puede ejecutar Randy de Molotov. Este proyecto lo conforman un grupo selecto de grandes músicos”.

Su propósito como cantante es regresar a los escenarios con una propuesta completamente diferente a lo que ha hecho, denominada por el mismo como regional pop, y que mostrará a sus fans a través de las plataformas musicales.

“Me siento muy cercano al público, me siento familia con ellos, me interesa que mi gente me siga apoyando y crea en mí. Una de mis responsabilidades es hacer música divertida”.

Para ello, eligió el municipio de Tequisquiapan. Ahí se abrieron las puertas para llevar a cabo la grabación de distintos vídeos para la canción "Cómo lo haces conmigo", una canción que trata sobre entregarse al amor y ser correspondido: “eso de estar sufriendo por el otro y no ser correspondido, no me va, si yo te quiero es porque tú me quieres. Es una canción muy bonita”.

La visita se dio en un ambiente de algarabía en donde Víctor García estuvo acompañado de su equipo de bailarines de diferentes lugares de México y de Argentina.

“Grabar en Tequisquiapan, es bonito y maravilloso. Es un intercambio justo, poder difundir el lugar y a su gente, y a su vez el lugar me abre las puertas y me ayuda a catapultar lo que yo quiero hacer”.