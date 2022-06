“El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños”: Bryan Bonilla

Dicen que no hay mujer fea, pero si a la par se ponen en manos de expertos como Bryan Bonilla el resultado es realmente increíble.

Con una técnica espectacular el joven creativo cuenta ya con una importante trayectoria, además de numerosas participaciones en eventos reconocidos de la Industria de la belleza.

“Inicie mi carrera muy joven a la edad de 16 años, estudiaba y trabajaba a la vez, eso aceleró mi proceso de aprendizaje y pude adquirir la experiencia necesaria para poder ofrecer un excelente servicio a mis clientes, todo eso acompañado de mucha pasión y perseverancia” mencionó Bonilla.

El sueño de ser estilista nació desde que era pequeño, siendo su gran ilusión ser maquillista del Miss Universo; ese sueño nunca lo perdió y tuvo la determinación de aprender por su propia cuenta a través de tutoriales, cursos y mucha práctica.

Miss Universo su trampolín a la fama

Sus primeros pasos los hizo con amigos a quienes sorprendía con fascinantes looks inspirados en reinados importantes de belleza.

Adicionalmente, soñaba con ser empresario y tener la bendición de brindar oportunidades de empleo a comunidades de escasos recursos, pues él creativo ha admitido que de niño tuvo muchas limitaciones ya que proviene de una familia humilde, no obstante, sus valores y su espíritu trabajador lo han impulsado a salir adelante y apoyar a quienes lo necesitan para que como él puedan mejorar sus condiciones de vida.

En su búsqueda por sobresalir Bryan fue audaz, con una meta clara y determinante para su futuro, en un momento de reflexión el maquillador se arriesgó a escribirle al director de cabello y maquillaje del Miss Universo, quien para su sorpresa, al cabo de cuatro semanas, recibió una respuesta fructífera donde decía que había sido seleccionado en un grupo de más de 400 personas para ser parte del equipo de peinado y maquillaje con la marca de cosméticos Muba en la edición 69 del Miss Universo.

Siempre soñó con colaborar con reinas de belleza

Sin poder creer lo que estaba sucediendo, mucho menos imaginar los beneficios que este evento realizado en Hollywood, Florida aportaba a su profesión, comenzó a trabajar por su gran oportunidad, logrando maquillar a varias candidatas del certámen de las cuales 3 formaron parte del top 20. Sin esperarlo y con las emociones a mil ese épico 2020, marcó su carrera profesional, pues Andrea Meza, la belleza mexicana logró colocarse la corona de la mujer más guapa del mundo, siendo maquillada por Bonilla y que a la par con la nueva Miss Universo sus bonos crecieron como la espuma.

La constancia ha sido el secreto de Bryan Bonilla para cumplir sus sueños y cruzar fronteras, con más de 14 años de experiencia, su trabajo es sinónimo de perfección y glamour, donde lo más importante es hacer que cada mujer que se ponga en sus manos sea única, respetando su estilo propio y auténtico, con lo cual es capaz de embellecerlas sin opacar su esencia.

Brayan Bonilla ve cristalizado por lo que tanto se esmero

Entre sus participaciones ha sido parte de importantes eventos de belleza, tales como: La Semana de la Moda en Bogotá, New York Fashion Week, Miss Universo, Miss Usa New York, Miss Usa Pensilvania y Miss Usa New Jersey.

Fascinado por las redes el experto en makeover da sus mejores consejos e interactúa con su vasta comunidad a través de su cuenta de Instagram @bryanbonilla donde además se pueden apreciar los resultados maravillosos de sus trabajos.