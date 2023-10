El párroco Jorge Hernández celebró 25 años de sacerdocio

Como parte de la celebración por el 25 aniversario sacerdotal del Presbítero Jorge Hernández Nieto, la Parroquia San Juan Bautista realizó una acción de Gracias con los fieles devotos, y con la presencia del Obispo de la Diócesis de Querétaro, Fidencio López Plaza.

En el evento estuvo presente el Arzobispo de Monterrey, Monseñor Rogelio Cabrera López, quien dedicó unas palabras al padre Jorge “agradezco a Jorge que me haya invitado a compartir su alegría, lo conozco desde hace muchos años, y le agradezco que, en sus años de su ministerio, hemos podido también compartir la amistad. El ministerio sacerdotal es un regalo y una tarea, y de ahí deriva nuestra vocación y nuestra misión”.

Al finalizar la misa, Jorge Hernández Nieto dio un mensaje muy emotivo “Quiero dar gracias a Dios porque él me ha ayudado y me ha sostenido con mi gracia en estos 25 años de sacerdocio, quiero agradecer al arzobispo de Monterrey su fraternidad y su cercanía, a Monseñor Fidencio López Plaza gracias por su sencillez y cercanía, y en especial a los padres Rubén Cabrera y Umberto Marsich, por su amistad y guía. Han sido siempre muy buenos conmigo, y agradezco de corazón todos los mensajes que he recibido, las felicitaciones y palabras de afecto”.

Como invitado estuvo el arzobispo de Monterrey. Foto: César Ortiz | El Sol de San Juan del Río

Acto seguido los presentes aplaudieron al padre sus palabras y celebraron el servicio que ha brindado a la Parroquia de San Juan Bautista desde que fue nombrado párroco desde febrero de este año.