El regalo de Louis Lara hacia el pueblo mágico 

Louis Lara es un cantante y compositor originario de Toluca, pero que vive desde hace mucho tiempo en el municipio. Durante las Fiestas del Pueblo, presentó la canción denominada “Tequisquiapan, cielos de acuarela”, composición que logró por la gran inspiración que siente por este lugar.

“Hace un par de años, presente un disco como homenaje a Manzanero aquí en 2021, y quise cantar una canción para la gente de aquí. Ese mismo año la compuse, gracias a la inspiración que me da cada rincón y cada amanecer de este lugar. Traté de enmarcar un poco de lo que significa para mí cada día en este bello territorio”.

La canción fue presentada el pasado 11 de agosto, en el marco de la feria del pueblo, en donde acompañado de grandes músicos, realizó la presentación oficial de la canción, que tocaron en vivo, al mismo tiempo que se proyectaba el video oficial.

“La canción fue compuesta en noviembre de 2021 y me tardé una semana. Yo compuse la letra y la música al estilo del cantante José Alfredo Jiménez, con mi guitarra me siento y lo hago de una manera muy rústica. Después le presenté el proyecto a algunos empresarios locales que me ayudaron a grabar la canción, y el video”.

El video muestra escenas de lugares emblemáticos del pueblo mágico como la estación Bernal, el fraccionamiento de Granjas, el Mercado Guadalupano del centro, y las locaciones del Jardín Miguel Hidalgo.

LOS CIELOS SON COMO ACUARELAS

Louis Lara nació en la ciudad de México, pero creció en Toluca. Llegó a Tequisquiapan por primera vez a los 21 años y se enamoró del lugar.

“Me impacto mucho ver el cielo de aquí en comparación con el de Toluca, era un cielo muy azul. Después me vine a vivir aquí, y desde entonces, todos los amaneceres y atardeceres que veo son una belleza. Yo voy a caminar a la estación Bernal en las mañanas, y un día vi nubes encendidas y de ahí se me ocurrió el nombre de cielo de acuarelas”.

Una de las creencias del intérprete, es que cuando vienes a la vida, vienes a dar, y cuando compones una canción es para dar un mensaje. Así que Louis quiso hacerle un regalo a la gente que siempre le ha abierto las puertas de este municipio.

“Este es un mensaje de amor para mis hijos, que aman este lugar, para mi familia y para los aquí, que lo han mantenido por varios siglos, intacto con su belleza. Debemos contagiarnos de esa tradición. Tequisquiapan es un lugar con calidez familiar, ojalá que nunca se pierdan esos valores”.

Dentro de los proyectos que aún tiene en puerta el cantante, está la promoción de su disco más reciente denominado “La otra cara de la luna”, una colección de covers y canciones propias, en donde le canta a la mujer con mucho respeto. Para ello, tiene planeado hacer diferentes videos en el municipio, pues en su opinión son tantos los espacios dignos de presumir, con las canciones inéditas del álbum, para después promocionarlo en otros estados.

“Tequisquiapan me ha regalado una vida maravillosa aquí. Mi mensaje es que respetemos al pueblo, porque la gente se esfuerza día a día, como los comerciantes o los que se dedican al turismo. Los que vivimos aquí, debemos querer, cuidar y promoverlo, y sentirnos orgullosos del lugar donde estamos”.