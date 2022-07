El sanjuanense Joel Anaya gana su primera batalla en La Voz México

Previo a su participación, su coach Yuridia, hizo algunas observaciones sobre el ensayo de la canción que eligió "el único problema que tiene Joel es su propia mente, y debe tratar de aterrizar sus ideas y sus inseguridades y echarle ganas".

Joel por su parte compartió su sentir "lo que me ha obstaculizado ha sido el derribar todas mis creencias. Imagínate que todas tus bases ya no están y ya no puedes apoyarte".

Gossip Sanjuanense audiciona en La Voz México

La batalla inició, primero con la participación de la cantante Pamela Oscos con la canción "My Inmortal". Luego Joel Anaya interpretó la canción "Sin ti", en un tono de voz que encantó a los coaches.

A la hora de la elección, la cantante Yuridia confesó no saber que hacer.

Las chicas de HaAsh complementaron la participación, donde elogiaron a Joel "que bonito color de voz tienes y que bonita entrega, nos hiciste sentir mucho con esa canción porque tienes un color precioso".

Después de felicitar a ambos cantantes por el trabajo que realizaron, Yuridia decidió quedarse con Joel Anaya, a lo que el sanjuanense respondió con un namaste y abandonó el escenario con una sonrisa.