El Tequisquiapense Uriel Martínez y su logo ganador

Uriel Iván Martínez Vega es un tequisquiapense que vive en la Comunidad de San Nicolás. Recientemente fue el ganador del diseño, que representará el logo del bicentenario de las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos.

Uriel estudió Diseño Gráfico en la Universidad Cuauhtémoc de la Ciudad de Querétaro porque siempre le llamó la atención el mundo corporativo “siempre me gustó lo que es la imagen como tal, los carteles y la ilustración. La imagen corporativa se me hacía muy interesante”.

Y justamente esas habilidades le hicieron merecedor del primer lugar “la propuesta me llevó 3 días. Me guié en la diagonal del número 200, pensando en los colores principales de las banderas”.

Una vez que metió su propuesta, le llamaron y le dijeron que había quedado como finalista.

Le pidieron el archivo editable y lo citaron en la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México, donde se presentó la propuesta ganadora.

“No fui al evento, porque me avisaron un día antes y no estaba preparado, además de que pensé que no ganaría. Vi la transmisión en vivo y ahí dieron los resultados. Nunca había participado en este tipo de convocatoria y cuando escuché mi nombre me dio mucha emoción”.

Después hubo una ceremonia en la Secretaría de Relaciones Exteriores, con los tres primeros lugares, ganadores de la convocatoria y el cuarto lugar que fue mención honorífica.

Uriel recibió alrededor de 30 mil pesos en premios, entre ellos, un Ipad pro con su Apple pencil, un paquete de libros de la embajada y una constancia con valor curricular.

“En la secretaria me dijeron que les había gustado, que el mensaje que tenía la imagen era muy directo, los demás logos estaban muy bonitos, pero tenían demasiados elementos. El mío era el que tenía más peso visual”.

Ahora su logo se usará durante todo el año en los eventos en los que se promocione el aniversario, tanto en México como en Estados Unidos. Personajes como el Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrad, el Gobernador de Querétaro Mauricio Kuri y el Presidente Municipal de Tequisquiapan Antonio Mejía, han reconocido su trabajo.

“A otros diseñadores les diría que se animen a intentarlo, si no ganan, no pasa nada, pero si ganan hasta premios se pueden llevar como yo”.