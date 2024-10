Elisa y Astra, una amistad que ha durado 28 años

Hoy se celebra el Día del Mejor Amigo en México, una fecha donde se conmemora a las personas que nos hacen más llevadera la vida, que han compartido momentos especiales, buenos y malos, y que se han ganado el mote de Mejor amigo o amiga.

Elisa Martínez Rodríguez y Astra Pillado Robles tienen 34 años. Llevan 28 años de amistad y lo han vivido todo: niñez, adolescencia, adultez, tiempos sin verse, novios, rupturas y dramas. Se conocieron siendo vecinas del mismo fraccionamiento.

Sociales Brigitte Osornio y Andrés Uribe se casaron

"Apenas me había mudado de casa, e iba jugando en la banqueta cuando vi una niña con una crinolina gigante que me dijo -Hola, me llamo Elisa- y yo le dije -me llamo Astra y vivo en la casa del principio", expresa Astra cuando recuerda el momento en el se conocieron.

Afirma que Elisa ha sido la única constante que ha estado en su vida desde que es una niña, y no solo ella, también la familia de Elisa, ha funcionado como un soporte en los momentos difíciles de Astra.

"Me embaracé a los 17 años, y Elisa fue la primera persona que lo supo, después de decirle al papá. Fue un momento difícil de mi vida y muchas personas se alejaron, incluyendo mi familia. Cuando me separé ella fue por mí. Cuando tuve circunstancias difíciles, ella y sus papás siempre me apoyaron. Fue mi dama de honor y ha estado siempre en mi vida".

Amigas únicas y diferentes

Pese a que son muy diferentes en su carácter y su forma de vida, les ayuda el hecho de que son muy distintas porque se complementan y no se juzgan. La amistad se ha mantenido porque saben que pueden contar una con la otra, cuando lo necesiten.

"Astra es rara, es lo opuesto a mí, yo soy extrovertida y ella es introvertida, yo soy la amigable y sociable de las dos. Ella es objetiva y demasiado madura, por lo menos en la adolescencia era demasiado madura para su edad. Tuvimos vidas completamente diferentes. No sé por qué siendo tan diferentes hemos sido tan unidas. Creo que nos complementamos", replica Elisa.

Han estado juntas en momentos importantes de su vida. Foto: Cortesía / Astra Pillado

Afirma además, que las veces que se han separado, es porque han estado en momentos distintos de su vida, pero a pesar de que no coincidan en ideas, estés de acuerdo o no, o que sus amigos no sean los mismos, está la certeza de que si se necesitan, se ayudarán.

"A Astra le ha tocado ayudarme a encontrar valor para salirme de una mala relación, literal me acompañó por mis cosas y nunca me dejo flaquear. Ha sido mi apoyo moral, aunque sí ha habido en nuestra vida dos separaciones, pues hemos tenido vidas diferentes, pero al final nos volvimos a buscar".

Finalmente, ambas coinciden en que una buena receta para que las amistades perduren a lo largo de los años es respetar el estilo de vida que cada persona lleva y dejar que las relaciones fluyan, sin presiones.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Me imagino envejeciendo juntas, no pegadas, porque cada una tiene su vida, pero siempre al tanto de la otra. Siento que en las amistades hay que entender y acompañar. Las amistades honestas y reales van perdurando de una manera fácil y fluyen siempre", concluye Astra.