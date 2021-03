Festival de la lengua materna, llegó a su fin

Crear conciencia entre la población sobre la importancia de las lenguas maternas y promover la diversidad lingüística, cultural y multilingüismo que fortalezca la identidad y cultura de los diversos pueblos del mundo, fue el objetivo del Festival de la Lengua, Arte y Cultura Otomí (FLACO) que se llevó a cabo con gran éxito en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, programa que al llegar a su fin, fue clausurado por la Dra. Teresa García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro.

Una de las fotografías expuestas en el programa de eventos.

Se contó con la participación de los pueblos de la nación otomí así como de otros pueblos, y en su 7º edición se tuvo un acercamiento con las culturas de pueblos hermanos a través de conferencias desde Perú y Bolivia, así como un video de Colombia por medio de los cuales “vimos que no hay muchas diferencias en los problemas que tenemos y vivimos también que tenemos la misma esperanza”, comentó el Mtro. Roberto Aurelio Núñez López, presidente del Comité Organización del citado festival.

Evento de clausura modo virtual con la rectora y participantes en el programa. / Cortesía UAQ

La Dra. Teresa García, en su intervención durante el evento de clausura resaltó la importancia del trabajo realizado durante los últimos años en la revitalización, recuperación y preservación de las lenguas originarias, lo que está dando como resultado la integración de grupos cada vez más grandes, compuestos principalmente por jóvenes que reconocen la importancia de la preservación de la lengua.

Desde la Galería Eduardo Ruiz, se transmitieron charlas interesantes.

“Sobre todo nos ha hecho ver dentro de la Universidad la importancia de implementar políticas que permitan la preservación, el rescate y la revitalización de las lenguas a través de estrategias que, si no hacemos, no echamos a andar como planes o políticas institucionales, no vamos a lograr que realmente tenga el impacto que se necesita”, expuso.

Dr. Ewald Hekking reconoció el interés por recuperar y revitalizar las lenguas indígenas de México. / Cortesía UAQ

Mientras que el Dr. Ewald Hekking Sloof, Profesor Investigador de la Facultad de Filosofía (FFI) de la UAQ, y responsable del programa “Rescate y revitalización de la lengua hñäñho de Querétaro”, además de expresar su agradecimiento a la Rectora de la UAQ por su apoyo a los participantes y contribución con su conocimiento y arte respecto a la lengua hñäñho y otras del mismo país y fuera de éste, reconoció que el programa del festival ha crecido no solo en tamaño sino también en calidad, además de comentar las interesantes participaciones que se tuvieron y el interés de mucha gente, “lo que hace 30 años era prácticamente imposible, ahora sí existen esas ganas para recuperar y revitalizar las lenguas indígenas de México…” expuso.

El programa del festival constó de conferencias, exposiciones fotográficas, proyección de documentales, recitales poéticos, rituales tradicionales, presentaciones de libros y conversatorios, los cuales fueron transmitidos de manera digital a través de la página oficial de Facebook de dicho festival.

Durante la clausura virtual participaron: el Mtro. Carlos Antonio Gordillo, coordinador de difusión de la FFI de la UAQ, Daniel Robles egresado de la UAQ e impulsor de la Feria del Hongo, Mtro. José Vidal Uribe, director del CECEQ “Manuel Gómez M.” Desiderio Däxuni Sánchez, del grupo Álamo Blanco-Viaje Escénico, y la Dra. Verónica Kugel, subsecretaria de Patrimonio y Fomento Cultural de la Secretaria de Cultura del estado de Hidalgo.