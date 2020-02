Festival de Talentos en La Salle

Con la participación de alumnos de las diferentes secciones del Colegio La Salle, se llevó a cabo el evento con el que celebraron el Día de la Amistad, en el que estuvieron acompañados del director general Fernando Mainou así como directores de las diferentes secciones: Rosario Camacho, Miriam García, Lety Palma y Fernando Becerril, profesores y padres de familia.

Los asistentes disfrutaron de una tarde amena en las instalaciones de la institución donde además hubo stands de diferentes artículos como también de golosinas, pintacaritas, bebidas refrescantes y antojitos que pudieron saborear.

Interpretaciones a cargo de los alumnos lasallistas|Fotos César Ortiz / El Sol de San Juan del Río Banda musical Maravillas, cerró el programa artístico. Alumnos de 5º B formaron el grupo “The eight Friends” presentaron animada coreografía. Regina González, Regina Rubio, Azul, Regina Gómez, Frida, Pao y Laura celebrando la amistad. Hanny Zineidy fue la encargada de dirigir el programa. Fernando Mainou con su esposa y personal del colegio. Danna, Antonella y Thessa, de 6º participaron con coreografía remix. Sergio Herrera en la guitarra interpretó “The Looner”.

En el escenario del auditorio tuvo lugar la participación de varios alumnos que, en forma particular, haciendo duetos, tríos o en grupo mostraron su talento en el programa que se integró con canto, piano, danza árabe, guitarra, coreografías modernas, batería y banda musical.

En esta ocasión participaron: Sofía Carolina, Aranza, Frida, Clarissa, Xanat, Xchewl, Camina Ximena, Elián Joseph, Mateo, Sara Aurora y Fernanda, Danna y Maitane, Estefanía, Abner y Joel, Constanza y Giselle, Edgar and Rousses, Aranza Celis y Marisol, Equipo Tusa, Mini Queen, Edy Landeros, Sergio Herrera, Antonella, Thessa y Danna, The Eight Friends, Leonardo Gutiérrez y la Banda escolar “Maravillas” con algún tema musical, danza o coreografía con la que deleitaron a los presentes.