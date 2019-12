Festival navideño en La Salle

Antes de salir de vacaciones, los alumnos de la institución educativa y familias disfrutaron del programa artístico navideño que fue preparado especialmente para presentar en la tradicional posada de esta temporada decembrina, disfrutar del evento como comunidad y juntos celebrar las significativas fechas del último mes del año.

Los participantes presentaron coreografías y cantos, entre éstos: “Rock and roll snow man”, “Es navidad”, “Jingle bell rock”, “Navidad twist”, “Navidad llegó”, “I met an ángel on a crhistmas day”, “Candi cane twist”, “Poporri navideño”, “Santa Claus is coming to town”m “Belly Claus”, durante la primera parte del programa.

Foto: César Ortiz | El Sol de San Juan del Río

Alumnos y familias presentes fueron parte de la entrada del Misterio y la tradicional letanía para pedir posada, como es costumbre en las posadas navideñas, recordando el misterio de la navidad del Niño Jesús, además de la presentación de la pastorela “Que se sienta la navidad” por alumnos de teatro de secciones secundaria y preparatoria.

Otros números artísticos que formaron parte del programa estuvieron a cargo de ensambles musicales de guitarras, así como danza folclórica del estado de Tamaulipas, huapango queretano, y finalmente el cierre del evento a cargo de estudiantes de preparatoria.

Durante el festival los asistentes saborearon ricos antojitos de la temporada y visitaron los diferentes stands, además de participar en las piñatas que resultaron un atractivo para los alumnos más pequeños; sin faltar las felicitaciones entre los asistentes, deseando lo mejor para navidad y año nuevo.