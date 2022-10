Germán Fajardo, un chef multifacético

Germán Fajardo es un joven regio que con solo 28 años a roto lo establecido a la hora de cocinar y aunque no estudió gastronomía su irreverencia a la hora de mezclar sabores, colores y texturas hacen creaciones muy locas pero deliciosas por lo que se ha vuelto tendencia en redes sociales.

En entrevista para Diario de Querétaro Germán menciona que estudió la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas en el Tecnológico de Monterrey, pero su gran pasión es la cocina misma que inició desde temprana edad.

"Desde que tengo memoria de chiquito me gustaba jugar a "Iron Chef" en la cocina porque era el programa que me gustaba ver. Al ir creciendo me toco el inicio del contenido de comida en Youtube y mi hobby se convirtió en intentar recrear las recetas. De ahí al echar a perder múltiples procedimientos logré aprender algunas cosas y me nació el pensamiento de hacer videos algún día".

El creativo participa en "Monks of Munch" el cual ha sido un hit en Youtube y donde varias marcas se han promocionado, gracias al gran impacto que se han generado con su contenido, "hemos tenido el gusto de colaborar con varias marcas líderes en el mercado a nivel nacional e internacional. También hemos participado en diversas producciones y programas de televisión. Con Warner Media y el cast de Jurassic World Dominion, Parrilleros por Canal Space, entre otros".

A decir de Germán las metas evolucionan, hoy puedes tener una y al siguiente día quieres más. "Es difícil nombrar una meta ya que van cambiando constantemente y hay varias en distintas áreas de lo que valoro. Pero algo que sí tengo claro es que me gusta mucho el emprendimiento, me gusta el mejoramiento personal, disfruto

mucho platicar con personas y aprender de todo. Se pudiera decir que mi meta a futuro es poder conducir programas, entrevistar a gente, poder transmitir los diferentes pensamientos, aprendizajes, cultura y comida de tanto México como otras partes del mundo en Ingles y Español. Dentro del emprendimiento a corto plazo espero ya traer a mercado una serie de productos y servicios que ya venimos desarrollando desde hace un rato", concluyó.

Redes Sociales:

Instagram: @Germán Fajardo

https://instagram.com/germanfajardo?igshid=NDc0ODY0MjQ=