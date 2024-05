“Hay que levantar la voz, para avanzar con la lucha día con día”: Vanessa Labios 4K

Vanessa Vázquez, mejor conocida como Vanessa Labios 4K, es originaria de León, Guanajuato, pero radica en Guadalajara. Es una influencer mexicana, y un personaje muy reconocido de la comunidad LGBTIQ+.

El pasado 18 de mayo, asistió a la marcha del orgullo en San Juan del Río, representando un estandarte que alza la voz ante la homofobia y ante los abusos hacia la comunidad.

Teatro Reconocen la labor de travestis en Querétaro en pro de los derechos de la comunidad

"Estoy contenta y agradecida, porque me invitaron a ser parte de la marcha de la comunidad, y estoy muy orgullosa porque salimos a gritar que somos personas magníficas y que somos seres humanos increíbles. A San Juan del Río lo amo, ya había venido y me encanta".

La también creadora de contenido para redes sociales, recuerda que su camino en esta lucha no ha sido fácil, pues antes de representar a la comunidad trans, fue sexoservidora, lo que la llevó a hacer una gran conciencia sobre las enfermedades de transmisión sexual.

"Es un trabajo sexual que mucha gente no entiende, pero es difícil y peligroso. Aun así, me siento muy emocionada y agradecida porque gracias a ese trabajo, logré todo lo que tengo. Por eso los invito a que se hagan la prueba de enfermedades de transmisión sexual, porque desgraciadamente ese tipo de enfermedades las asocian con la comunidad gay, pero en esta época, es para todos”.

Parte importante de su lucha es levantar la voz ante las injusticias que sufre la comunidad LGBTIQ+ en el país, como le sucedió el pasado mes de febrero en una visita a Tijuana, pues mientras se preparaba para un show, fue expulsada del hotel donde se hospedaba sin explicación alguna.

"Para mí ser el estandarte de la marcha es un orgullo, porque me invitan a que levante la voz, y es algo que siempre voy a hacer. Hace poco me echaron de un hotel en Tijuana con la policía, y yo hice una demanda. Porque la comunidad no debe quedarse callada ante cualquier acto de homofobia. Que levanten la voz, porque así vamos a seguir avanzando día con día. Con estos actos de homofobia, retrocedemos pasos, pero si somos constantes y levantamos la voz, esto algún día se va a terminar”.

Para Vanessa Labios 4K también es importante resaltar que los integrantes de la comunidad son parte de una familia, que son personas que merecen respeto y que son seres humanos como todos los demás.

“Amor es amor, y como personas de la comunidad, tenemos familiares a quienes también les dolemos, como hermanos o como hijos. A los jóvenes me gustaría decirles que luchen por sus sueños, que sean felices, que no quieran hacer feliz a nadie más, y sobre todo que siempre levanten la voz y que se protejan de todo, en lo sexual principalmente, y que usen preservativo, porque hay mucha gente infectada muy joven, porque lo toman como un juego. Protéjanse e infórmense”.

La influencer continuará con su trabajo, y esta semana iniciará gira en Estados Unidos, visitando ciudades como Nueva York, Miami, Las Vegas y Los Ángeles, promocionando su canción “Contexto”, junto a la artista drag mexicana, Alexis Mvgler, y produciendo contenido en sus dos cuentas de redes sociales “Vanessa Vazquez 4K” y “Vanessa la fruta prohibida”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Estoy muy agradecida porque sin los fans esto no sería posible, y sobre todo con Dios, porque siempre está en mi corazón. Que se cuiden mucho, que sean felices porque vida solo hay una, disfrútenla, y que siempre alcen la voz”.