“He vuelto a levantarme”: Francisco de la O

El actor y presentador mexicano Francisco de la O, inició un año lleno de proyectos cinematográficos, después de vivir un proceso de cambio durante la pandemia, etapa difícil para el ámbito artístico.

“El efecto de la pandemia no ha pasado, hacemos como que pasó. Muchas personas estamos tocadas, conmovidas, resentidas y con procesos emocionales importantes y ese es el problema. Si nosotros pensamos que ya pasó, entonces no estamos tomando al toro por los cuernos. Tenemos un mundo exasperado, ansioso, lleno de apegos y con muchos deseos de locura”.

Sin embargo, para el actor, la pandemia fue también una oportunidad de concretar proyectos importantes como la serie de televisión “Polen para bisk”, el largometraje “La espera” y el cortometraje “Tablas” junto a Esteban Magaloni.

“La actuación te regala muchas cosas. El cine es un acto de servicio para dar un mensaje. Es la única manera que tenemos los artistas de generar servicio es expresando lo que podemos hacer y conmover al espectador”.

Parte de sus proyectos en México, es la preparación de la obra de teatro “La última jugada”, en donde dos personas tienen confesiones muy importantes de su vida mientras juegan ajedrez.

“De lo maravilloso que te brinda la actuación es tener un amplio abanico de posibilidades laborales y amplias posibilidades de hacer felices a las personas. Hacer que las personas lleven a la reflexión lo que tú haces. Yo veo la actuación como un acto importante de servicio”.

Paco de la O participó en la presentación de la película “Gruta del amor” que se llevó a cabo en Tequisquiapan, un evento en el que se habló mucho sobre la espiritualidad y el servicio a los demás, pues el mensaje de la cinta era sobre el perdón.

“Yo he pasado muchos momentos en mi vida, me he mareado en un ladrillo, me he caído del ladrillo y me he vuelto a levantar. A mis seguidores les puedo decir que todo lo que hago lo hago como un acto de servicio a lo demás, y que todos los trabajos que puedan ver de mí para ellos, es honesto y con un deseo generoso de que sean felices”.

Finalmente, habló sobre el trabajo que deben de hacer las instituciones encargadas de las producciones cinematográficas y televisivas.

“Lo comercial es lo que vende, y nosotros estamos en la mitad. Queremos sublimar al ser humano, a través de la música, de la espiritualidad y del cine. “Si esperamos a que las instituciones lo hagan, no lo harán, hay que hacerlo nosotros. Hay que hacerlo poco a poco y no rendirse. “Tarde o temprano nuestra obra va a tocar el corazón de los demás”.