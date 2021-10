Inicia el Festival del Día de Muertos en San Juan del Río

En San Juan del Río iniciaron los festejos del Festival del día de muertos con la inauguración de la ofrenda y la exposición de artistas sanjuanenses denominada “Así vemos la muerte”.

Como parte del evento, se llevó a cabo la inauguración de la exposición colectiva “Así vemos la muerte” con la participación de más de 30 artistas sanjuanenses entre los que destacan Efraín Huerta, Armando Otero, Bibiana Colín, José Luis Peña, María Antonio Orozco y Noé Velázquez entre otros.

Entre las autoridades presentes estuvo el Presidente Municipal Roberto Cabrera quien afirmó que San Juan del Río no solo es industrial, sino también cultural y turístico: “sentaremos las bases para una transformación. Tendremos muchas cosas que ofrecer, no solamente el portal del diezmo, si no también espacios como museos, mercados de artesanía, cafés, restaurantes y galerías donde tengan un espacio los artistas sanjuanenses”.

Eduardo Guillen titular del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Juventud, reconoció que este año pudieron recuperarse algunas actividades de manera presencial: “nos da mucho gusto ver a la gente en estos espacios pues queremos que esto tome mucha vida. San Juan del rio es referente a nivel nacional con el concurso de plañideras y esperemos que el festival siga creciendo.

Como parte de los invitados especiales se encontraba presente el Secretario de desarrollo económico, empresarial y de turismo José Francisco Landeras Layseca, y los pintores Restituto Rodríguez, Lourdes Zaraín y José Luis Peña Cabrera.

La exposición estará presente durante el Festival del día de muertos que en esta ocasión celebra su aniversario número quince. La programación de los eventos está disponible en la página de presidencia y del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Juventud.