Interesante ciclo de conferencias

Basta de minutos de silencio, basta de humillaciones, basta de amenazas, de agresiones físicas, de feminicidios, de asesinatos a niñas “deseo que todos esos minutos sean de amor y paz para esas mujeres y niñas que sufren violencia o por las que ya no tiene voz. La violencia contra las mujeres es un acto sexista que produce un daño psicológico, físico y emocional”, expuso Vianney Lara vicepresidenta del grupo de mujeres, al iniciar el programa que se desarrolló ayer en el Centro de Desarrollo Comunitario de Tequisquiapan, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

La primera ponencia “Causas de la violencia contra las mujeres” expuso la Doctora en Derecho Internacional Roxana Ávalos Vázquez, Presidenta de la Defensoría de Derechos Humanos en Querétaro, quien habló sobre todo, de los derechos de las mujeres en base a estas fechas significativas; hizo referencia al Sistema Nacional e Internacional de Derechos Humanos relacionados, específicamente con el tema de mujeres, sobre las convenciones internacionales en cuestión de las leyes nacionales, además de hacer referencia a cuestiones relacionadas con la violencia de género que implica en un momento dado, esa violencia en el sentido del trato no igualitario, además de discriminatorio.

Círculos Noche colonial, escenario de talento

Por su parte la Lic. Maricruz Ocampo Guerrero, del Centro Latinoamericano para la Paz, la Cooperación y el Desarrollo participó con el tema: Mujeres que aman demasiado. Desarmando la violencia, a través de la cual mencionó cómo identificar si se vive violencia, “porque a veces no nos damos cuenta que estamos viviendo violencia hasta que ya es muy tarde…”, para esto, comentó, es importante darse cuenta de algunas cosas como por ejemplo, si él (pareja) se enoja por tu forma de vestir, de hablar, no te deja ver amistades, te preocupas por cómo va a reaccionar; son, dijo, señales de que algo no está bien y hay que darle atención, ver si es una situación que es de riesgo o se puede resolver con terapia.

El programa inició con la participación de Rocío y Ángeles Vela y Frida Mejía, integrantes de la danza de la luna quienes realizaron canticos medicinales, cantos de empoderamiendo de la mujer; además hubo atención por parte de la Lic. Tanya Castillo con asesoría jurídica, en temas de violencia de género; el muro de réplica y el detectamor, como apoyos para ayudar a la detección de la violencia en las mujeres, entre otras dinámicas, además de stands con productos de mujeres artesanas haciendo sinergia y apoyándose entre ellas, que visitaron las mujeres asistentes al significativo evento.