Israel Luna Cabrera, sanjuanense ejemplar

Israel Luna Cabrera ha sido uno de los pilares más importantes del periodismo en San Juan del Río. Ha entrevistado a políticos, deportistas y personajes influyentes del Estado de Querétaro y a nivel nacional e internacional.

Nació el 22 de noviembre de 1944 en Zozocolco de Hidalgo, Veracruz y se vino a vivir a San Juan del Río a la edad de 12 años. Lo que más le gustó de aquí, fue que hizo amigos rápidamente y que siempre lo trataron con respeto.

De 1973 a 1980 trabajó como corresponsal en el Diario de Querétaro. Fue uno de los principales testigos del inicio de El Sol de San Juan, pues fue nombrado el Jefe de información.

Foto: Cortesía | Israel Luna

“Todas las mañanas llegaba a la oficina a dar las órdenes a los reporteros sobre los eventos en San Juan, Tequisquiapan, Amealco y Pedro Escobedo”.

Su trabajo como periodista le permitió entrevistar a políticos influyentes como Diego Fernández de Cevallos, Luis Donaldo Colosio o Fernando Ortiz Arana.

“Un día me mandaron a Tequisquiapan por unos recibos, y me enteré de que María Esther Zuno, la esposa del Presidente Luis Echeverría estaba ahí, así que la entreviste. Primero me regañaron en el periódico, pero después sacaron mi nota en primera plana”.

Foto: Samantha Vázquez | El Sol de San Juan del Río

En algunas ocasiones escribió sobre deportes, incluida la crónica de la despedida de Venustiano Pacheco en la Plaza México o sobre Querétaro y su papel como sede mundialista en 1986, año en el que también entrevistó a Franz Beckenbauer.

“Lo que más me gustaba de trabajar en el Sol era la política, como conocía a muchos políticos me gustaba platicar con ellos. Me gustaba ir a la Bilbaína y platicar con grandes personajes”.

Extrañamente ninguno de sus 4 hijos, Israel, Miguel, Jorge y Víctor Manuel, se dedica al periodismo. Don Israel dice cada uno de ellos siguió su vocación. Actualmente tiene también tres nietos, Israel, Paloma y Damaris, y dos bisnietos, Víctor y Damián.

“Quiero darles las gracias a las personas de San Juan del Río, agradecerles que siempre me apoyaron, la gente del campo, de la ciudad, los industriales. Todos me reconocían y me acompañaron en estos 34 años de trabajo en el Sol de San Juan”.