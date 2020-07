Joao Hernández, en el maravilloso mundo de la pintura

Médico de profesión, Alejandro Joao Hernández Salinas influenciado por su abuelita, desde niño, incursionó en el arte de la pintura, aunque gusta disfrutar de las diferentes expresiones artísticas como la música, teatro, danza, en especial, ha dedicado tiempo a la pintura la que nos comenta “es una disciplina pero también es un momento de relajación, un momento íntimo que tengo, puedo encontrar ahí también la forma de desestresarme de las actividades cotidianas de la vida diaria, es un momento personal que disfruto mucho”.

Su abuelita, nos comparte, fue quien le inculcó la apreciación por la pintura, ella se dedicaba a pintar y “poco a poco fui entrando a ese mundo maravilloso de la pintura que conjuga elementos como la forma, colores, texturas, equilibrio, luz y movimiento”.

Foto: Cortesía | J. Hernández

Círculos Angelina Nieto en la iniciación artística

Cada pintura que ha hecho tiene algo especial porque le permite plasmar sus sentimientos, sobre todo de amor, esperanza, dulzura, porque, cita “Dios me ha concedido la vida, me ha bendecido grandemente y me ha dado más de lo que yo necesito, siento que soy muy bendecido por Él”; es a través de la pintura, en esa estética, que “dejo plasmado parte de mi ser, parte de mi amor por las bellas artes, en este caso, de la pintura”.

Tuvo como maestra a la artista Anny Conchello (qepd) quien le enseñó la técnica básica de dibujo a lápiz, color, acuarela, óleo y pastel, sin embargo su inclinación ha sido por la pintura al óleo, técnica que ha elegido para plasmar sus sentimientos, mostrar su creatividad y talento en cada una de sus obras.

El Dr. Hernández Salinas ha participado en exposiciones en diferentes lugares, ha sido parte del grupo de artistas de la plástica sanjuanense que han expuesto sus obras en exposiciones colectivas durante la feria anual. En su tiempo libre, continua disfrutando de este arte que se ha vuelto parte de su vida.