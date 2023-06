Juan Pablo Fuentes, muestra su talento en exitosas plataformas de streaming

El actor mexicano Juan Pablo Fuentes, se ha venido imponiendo en los últimos años como un profesional qué logra impactar y conectar con el público, en entrevista para Diario de Querétaro, habló de sus logros y de sus próximos lanzamientos que al igual que lo que ha venido realizando sean un éxito.

De sus inicios recordó que desde los 8 años de edad comenzó a hacer comerciales, en el primer proyecto que participó fue en uno del cereal "Zucaritas". “Desde chiquito me di cuenta de lo que quería hacer durante toda mi vida, y así inicie participando en las pastorelas de la escuela, y a los 17 años incursioné en el mundo cinematográfico; una película que me marcó fue ‘Rain Man’ en especial la participación del actor Dustin Hoffman”.

Círculos El precio de ser Jesús de Nazaret

En el encuentro habló sobre su participación en la exitosa serie “Isla brava”, donde da vida a Thiago, un adolescente que está dentro del espectro autista; rechazado por su padre, sobreprotegido por su madre y quien lleva una excelente relación con su tío, el joven se destaca por ser brillante con la fotografía, noble, introvertido, un papel que definitivamente lo marcó y ha dejado huella en su trayectoria, sobre todo por el grado de dificultad para lograr meterse al papel y hacerlo con respeto y como un pequeño homenaje para las personas que viven con este espectro.

Sobre su primer proyecto al lado de Ana Serradilla y Mauricio Ochman en la película “A todas partes”, el actor relató “me acuerdo perfectamente porque solo tuve dos llamados, lo más importante para mí fue que confirmé que estaba en el camino correcto; hablando de Mauricio y Ana son increíbles, muy chistosos, les agradezco porque me dieron la bienvenida a ese mundo del cine y la televisión y de la actuación, fueron los primeros compañeros que tuve en mi carrera y me hicieron sentir en casa, me cobijaron todo el tiempo”.

Foto: Cortesía | Juan Pablo Fuentes

Juan Pablo Fuentes mencionó que en esta carrera hay cosas muy bonitas y que lo llenan como persona y a nivel profesional, “una de las cosas es el poder contar historias con las que la gente se puede sentir identificada o identificado, o me han comentado, - oye tu personaje se parece a un primo o hermano que yo tengo y me hizo darme cuenta de esas cosas-, hacer conciencia con la gente al contar la historia y hacerla tuya, además de una manera te hace más empático al ponerte en los zapatos de otra persona, es increíble vivir vidas que tu nunca vas a vivir y nunca has vivido, entonces eso te hace crecer muchísimo como persona y como artista”.

Círculos Antonio Cestari, revienta las redes

Juan Pablo reveló que para agosto vienen nuevos estrenos con los proyectos en los que participó y que sin duda son éxito seguro: la película “Mis tóxicos XV” de Chava Cartas. Al igual la serie de ficción “Lucha: Despierta tu naturaleza” del sello Disney+ Original Productions; “Pacto de Silencio” y “Bandidos” de Netflix.

El actor mexicano reveló que le gustaría mucho trabajar con Poncho Herrera, Luis Gerardo Méndez, Anthony Hopkins y Timothee Chalamet.

Finalmente el histrión les aconsejó a los nuevos jóvenes que están iniciando en la actuación, a que sean perseverantes y disciplinados, además que observen su entorno y aprendan a escuchar.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

REDES SOCIALES:

Instagram: @juanpablofuentes_