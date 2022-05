Julio Fuentes el rey del estilismo

Julio Fuentes a enloquecido las redes gracias al espectacular trabajo que realiza para regresar a la vida hasta los cabellos más dañados, su fama lo ha llevado a ser un básico en la vida de muchas artistas que se han puesto en sus manos para recuperar la belleza de sus cabellos.

El creativo recibió una oportunidad para formarse en el estilismo en un canal de televisión sin paga alguna, pero gusto tanto qué ahora ya es dueño de su propio estudio, llegándole la oportunidad de aparecer en importante revista de moda y participar en campañas publicitarias a nivel nacional.

“Llevo 5 años con mi estudio y antes de eso yo trabajaba a domicilio. Tenía mis clientas y me fueron recomendando. La primera a la que le pinté el pelo era dueña de un restaurante y le preguntaron, y así fue creciendo, fueron llegando una y otra”, relató.

Como todo emprendedor Julio trabajo muy duro para lograr poner su propio lugar, siendo recomendado de boca en boca, y fue como tocando muchas puertas, por fin le dieron su primera gran oportunidad arreglando a celebridades para portadas de revistas. Así conoció a Samadhi y Claudia Zendejas, Esther Esposito, Michelle Salas, Altair Jarabo, Renata Notni, Ludwika Paleta, Natalia Barulích y Tania Ruiz, quienes no dudaron en recomendarlo a través de sus redes sociales y hoy son sus clientas más asiduas.

Hightlights espectacular / Foto: Cortesía | Julio Fuentes

“Todo se lo debo a las clientas, porque la recomendación de boca en boca es la mejor. No es lo mismo que lo veas en Instagram y que se vea bonito, a que lo veas en persona”, mencionó.

Para él, trabajar, superarse y ser constante es la clave del éxito en la vida; “todo es perseverancia y preparación. Hace 7 años yo no sabía hacer nada de lo que hago ahora, nunca dejes de aprender, nunca dejes de sorprender a tus clientas”.

Cuando le preguntamos ¿cuál es el gran secreto para mantener una cabellera espectacular?, sin tapujos el experto reveló:

"no lavarse el cabello a diario o hacerlo un día sí y otro no, además de utilizar agua de tibia a fría; esto es importante ya que así uses el mejor producto del universo, si te bañas con agua caliente es como un arranca grasa; pues el cuero cabelludo reacciona y agrega muchísima más grasa, dejándolo sin volumen y con un mal aspecto".

Bellos trabajos en todo tipo de cabellos / Foto: Cortesía | Julio Fuentes

Otro punto es la elección de un buen cepillo, pues a decir de Julio este no debe romper el cabello, usar siempre un shampoo hidratante, igual que una mascarilla y a la mejor un bifásico para después del baño y desenredar el cabello.

Como tercer punto es fijarse en la calidad de los productos que se utilicen para el cabello. “No estoy casado con ninguna marca, ninguna marca me patrocina, siempre estoy probando”, indicó y agregó que está abierto a probar marcas brasileñas, Estadounidenses, italianas y francesas.

Instagram: JULIO FUENTES hairstylist