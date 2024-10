La empresaria Soraya Garduño es reconocida a nivel Bajío

Soraya Garduño Abdala, mujer empresaria de San Juan del Río, ganó el premio Mujer Canacintra en la pasada convención nacional que se llevó a cabo en la ciudad de Puebla, en este mes de octubre, dejando en alto al municipio.

Su trayectoria profesional y sus aportaciones en la empresa familiar Gadas Logistic, le valieron el reconocimiento de la zona Bajío Norte, para llevarse el galardón, en una entrega que reconoce el éxito de las mujeres.

Círculos Conoce los detalles del Gran Premio Zibatá-Diario de Querétaro

La líder del Comité de Mujeres Industriales en Canacintra San Juan del Río, Esmeralda Cardoso, dio a conocer que el organismo toma en cuenta los logros que las mujeres nominadas tengan a nivel profesional, social y empresarial.

“Anualmente Canacintra hace una convención de todas las mujeres a nivel nacional, donde se representan todas las empresarias de todos los comités, y nuestra nominada fue Soraya Garduño. Fue una gran sorpresa ser testigos de que ganó y estamos muy orgullosas de ella”.

Soraya Garduño Abdala es Ingeniera en Sistemas Computacionales, egresada del Tec de Monterrey. Tiene 30 años trabajando en el sector químico y farmacéutico, además de brindar consultorías y haber sido gerente de Latinoamérica para la empresa Becton Dickinson, proveedores mundiales de dispositivos médicos.

Ha trabajado en países como Alemania y Brasil, y en 2016 llegó a San Juan del Río, para trabajar en la empresa de la familia “Gadas Logstics”, en donde forma parte del comité de dirección, al lado de su papá Daniel Garduño Becerril, su mamá Soraya Abdala Mares y su hermano Arturo.

“El tema de logística es un ambiente rudo, de sensibilizar a los operadores, de prácticas que tenemos que adoptar y de capacitaciones, y Canacintra ha sido una plataforma buenísima porque siempre hay temas de mucha calidad. Tomamos todas esas buenas prácticas y buscamos implementarlas en la empresa, buscando la inclusión y la motivación, que son muy importantes”.

La empresa está dedicada al transporte de carga federal de materiales peligrosos, y tiene clientes importantes en la región que trabajan a nivel internacional. Está ubicada en San Sebastián de las Barrancas y Soraya se encarga de la administración y planeación estratégica, además del desarrollo de toda la parte de calidad, seguridad, finanzas, recursos humanos y procesos de certificación.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Se considera una mujer fuerte, trabajadora, inteligente y muy preparada. Su familia es su motor de vida, y la preparación profesional siempre está presente en su vida.

“Me siento muy honrada y contenta, cuando me avisaron del premio me sentí muy feliz, pero al estar en la convención y compartiendo con las mujeres presentes, me sentí orgullosa de representar a la región y a tantas mujeres orgullosas que trabajan todos los días representando a sus empresas. Es una satisfacción profesional y personal muy grande”.