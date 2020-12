La Filarmónica en el museo

Con un aforo reducido, previa reservación y confirmación y uso obligatorio de cubre bocas durante la función, se llevó a cabo el programa de conciertos “La OFEQ en el museo” los cuales iniciaron el pasado 8 de diciembre en el Museo de los Conspiradores, y concluirán el 30 de enero del año que entra, con presentación en el Museo de Arte Contemporáneo.

Acatando las normas sanitarias vigentes se llevaron a cabo los conciertos. /@SecultQro

Entre las presentaciones que músicos de la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro han llevado a cabo en esta temporada navideña, se encuentra el clip musical con el tema “Sheep May Safely” y “We wish you a merry Xmas” a cargo de Beatriz Foncerrada, José García y Margarita Hernández, otro de los clips navideños fue “Niño Santo, Niño Humilde” que presentaron Carolina Flores, Nayelli Vergara y Sergio Mendieta.

Músicos de la Filarmónica de Querétaro en el programa “La OFEQ en el museo”. /@SecultQro

Además de la presentación del Ensamble “Sonus” que tuvo lugar en la Galería Libertad, y el que en el Museo de la Ciudad presentó un quinteto de metales como parte de los atractivos conciertos que los reconocidos músicos de la Filarmónica queretana, brindaron en esta temporada navideña que concluyeron el pasado 17 del presente con la participación del Quinteto de Metales, en la Galería Libertad.

En recintos culturales se llevaron a cabo las presentaciones. /@SecultQro

En el Museo de la Ciudad, la presentación del quinteto de metales. /@SecultQro

Hasta el próximo mes de enero 2021, el 12, se reiniciará con el ciclo de conciertos con la bella música a cargo de integrantes de la Filarmónica en los museos como el de la Restauración de la República, el de Arte Contemporáneo, el de Los Conspiradores, y en Galería Libertad de la ciudad capital.