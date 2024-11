La mirada de Tamara Medina y Miriam Martínez / Santa Cecilia: tradiciones del barrio 

22 de noviembre, “Día de Santa Cecilia”, en la calle de Riva Palacio en el tradicional barrio de Linda Vista o para muchos “El Tepe”, desde temprano se escucha la “cuetiza”, que anuncia la celebración de la también conocida como “patrona de los músicos”, un día de fiesta y agradecimiento, para quienes se dedican a la industria musical, este año un poco desangelado, según dicen vecinos del lugar.

Santa Cecilia fue nombrada como “patrona de los músicos” por el Papa Gregorio XIII ya que en vida había demostrado una gran atracción hacia los acordes musicales y los instrumentos, también tenía un espíritu sensible y apasionado por este arte, por lo que su nombre se convirtió en el símbolo de la música.

En las actividades del gran día el rector del Templo de Santa Cecilia, el presbítero Rufino Hurtado Reyna, recibe con cariño a los fieles que se dan cita para la misa solemne de las 12 del medio día y después todos ¡a comer mole!, en honor a la protectora de los que se dedican a la música. Las tres reinas de la festividad Esperanza, Nathaly y Natalia, estuvieron presentes para compartir el exquisito platillo con músicos y benefactores.

Foto: Miriam Martínez / Diario de Querétaro

LAS HISTORIAS

Don Gabriel Medina de 79 años, plática con Diario de Querétaro mientras cuenta las monedas que ha recibido en el día y aún lado tiene su “chinguere”, para refrescarle la voz “tengo dos años que me dedico a la música, antes era carpintero de los buenos, tenía mi taller y ayudantes (…) nunca me había dedicado a la música, pero ya no me daban trabajo, no imparta los conocimientos, cuando ya no se puede es por demás”.

Para don Gabriel, vecino de Hércules su forma de sobrevivir es cantando, ya sea en los camiones, en los mercados, el sitio es lo de menos si por “echarse unos gorgoritos”, hay unas monedas de por medio. Él como muchos músicos urbanos, agrupaciones y quienes se dedican al virtuoso arte musical, vienen a dar gracias a quien les cuida: su protectora Santa Cecilia.

Foto: Miriam Martínez / Diario de Querétaro

Para otros vecinos esta tradición se está perdiendo, pues ahora muchos se van a festejar a la Plaza Santa Cecilia o como se le conoce “Plaza del Mariachi”, ubicada en Avenida Universidad y 5 de febrero, que hoy alberga a los mariachis, tríos y grupos norteños que anteriormente estaban en el Jardín de los Platitos en la calle de invierno esquina con avenida Universidad.

Foto: Miriam Martínez / Diario de Querétaro

“La fiesta ya no se hace como años antes, desde el 21 en la tarde empezaban a venir muchos grupos; aquí hay muchos músicos, cantantes, que se hicieron en el barrio de Linda Vista y llegaban a cantar las mañanitas, el escenario se ponía bien grande y había muchos puestos de comida, juegos, vendían muchas cosas. Este año sí se vio más desolado, ni el tapanco pusieron en la calle, el padre cada que había misas decía que no dejáramos morir la tradición”, mencionó Juana Alvarado vecina de la calle Metralla.

Las festividades de Santa Cecilia efectivamente para este año en su templo estuvieron un tanto desangeladas, pero aún así los músicos llegaban a pedir la protección para ellos y sus familias, así como sus lugares de trabajo en estos momentos tan complicados que viven quienes se dedican a llevar diversión a los queretanos, por los hechos recientes ocurridos en la capital.