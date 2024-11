La Nena Gómez festejó sus 99 años

En una comida organizada por sus mejores amigas, Consuelo Martínez Bauxauli, más conocida como la "Nena Gómez", festejó su cumpleaños número 99, en el restaurante "Cortijo 7" de San Juan del Río.

"Me siento muy bien, rodeada de mis amigas, estoy muy contenta y muy satisfecha de tenerla como amigas y corresponderlas. Viví una vida muy bonita y tengo una familia encantadora, que más puedo desear. Quiero mucho a San Juan del Río, me casé con un sanjuanense y mis hijos son sanjuanenses. Que Dios me deje llegar a las 100".

Al evento asistieron, Susy de Fernández, María Teresa Díaz Durán, Margarita Rojas Zetina, Marianto Ramírez Lara, Rosa Laura Nieto Martínez, Concha Guerrero, María Del Carmen Rodríguez y Gloria Herrera.

Aurorita R. de Martínez y Carmen Díaz. Foto: César Ortiz / El Sol de San Juan del Río Sus amigas de toda la vida la compañaron. Foto: César Ortiz / El Sol de San Juan del Río Concha Guerrero, Maria del Carmen Rodriguez, Mary Layseca y Marina Fierro. Foto: César Ortiz / El Sol de San Juan del Río Tola Quintanar, Leticia Fernández, Erika Quintanar. Foto: César Ortiz / El Sol de San Juan del Río Disfrutaron de una comida en el Cortijo 7. Foto: César Ortiz / El Sol de San Juan del Río

Además, estuvieron presentes Mary Layseca Coellar, Marina Fierro, María Del Carmen Díaz, Aurorita R. de Martínez, Leticia Fernández, y Erika, Carmen y Francis Quintanar, quienes pasaron una tarde muy agradable.

"Le deseamos una gran felicitación, con el cariño de siempre, con mucha admiración para una gran señora, una gran mujer y una gran amiga. Muy feliz 99 cumpleaños de parte de tus amigas", expresó Marianto Ramírez.