Las obras narrativas de Isis Rodríguez

Isis Rodríguez es una artista sanjuanense que desarrolla diferentes técnicas artísticas. Su historia se remonta a 2011, cuando empezó a pintar y descubrió que no solo era un pasatiempo, sino que sería algo más representativo en su vida: “a lo largo de este tiempo he fortalecido esas habilidades que me han permitido convertir esta habilidad en un negocio y en un sustento para mí. He encontrado un camino muy interesante en todos los aprendizajes de la gente que me rodea”.

La técnica que prefiere usar es la acuarela, sin embargo, realiza dibujo digital, modelado, esculturas en barro, grabado, fotografía, o dibujo digital sobre fotografía: “me considero muy versátil en la técnica y el uso de materiales, eso me da más posibilidades de ventas, puede ser una idea en específico la que quiere el comprador o puede darme la oportunidad de plasmar mis ideas en un objeto”.

Isis es egresada de la Facultad de Bellas Artes de la UAQ campus Querétaro y aunque ahora su lugar base es San Juan del Río, suele moverse entre Querétaro capital, Ciudad de México y Guanajuato.

“Me gustan las obras narrativas que te cuenten una historia a través de diferentes piezas. Diría que mi obra es de estilo naif, algo de surrealismo y en general muchos trazos orgánicos. Ahora en la exposición de Nuevas identidades presente un tablón de cedro rojo que se llama “Perdida”, es una serie que presenta a una sirena llegando a un planeta que se llama agua mar, en este planeta ella tiene un encuentro con su infancia y con su interior”.

Para Isis Rodríguez es primordial inspirarse viendo obras artísticas, así los artistas se siguen nutriendo de imágenes y pueden crear nuevas obras: “me gustaría que las personas se acerquen más a la cultura, las oportunidades de hacer exposiciones son muy importantes y justamente descentralizar los eventos culturales es clave, por ejemplo, San Juan está muy enfocado a la industria y aun así hay personas interesadas en el arte.

Puedes seguir su trabajo en la cuenta de Instagram: leafwoman_