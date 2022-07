Las Palomas de San Juan del Río, un legado que sigue vigente

Beatriz Helguera Nieto fue la capitana y fundadora del equipo de escaramuzas “Las Palomas de San Juan del Río” que fueron campeonas nacionales en 1983 y aún se sorprende a 39 años de su campeonato, la gente siga recordando este hecho, que marcó la época de oro de la Charrería en el municipio y en el estado.

“A mí me impacta. San Juan es el lugar donde me desarrollé y crecí, y que amo. Pero me impacta que la gente se haya quedado anclada en la época de las palomas. Yo creo que en San Juan hay más, yo deseo encontrar gente que haga cosas importantes”.

La historia de este grupo se remonta a 1981, cuando Beatriz tenía 14 años y el Presidente de la Asociación Regional de Charros de San Juan del Río, la invitó a ser la reina.

Fue entonces que su mamá tuvo la inquietud de formar un equipo de escaramuzas, con las primas de la familia y con otras amigas. En ese momento no existía un equipo a nivel estatal.

“Así fue cómo surgió un equipo cuyos principios eran el amor a la charrería y a nuestras tradiciones mexicanas, el respeto por los animales y la convivencia familiar, y se fue consolidando un grupo de chicas donde yo era la mayor con 15 años y Gaby Nieto era la menor con 9 años”

Para Beatriz, no es fácil que se logre un equipo de escaramuzas, porque se necesita de actitud, respaldo, amor, respeto por el ambiente familiar, por la charrería, y la responsabilidad y cariño por los animales.

“Lo que la gente no alcanza a ver es que, teniendo un grupo de niñas y adolescentes, llegamos a ser campeonas nacionales, siendo que las campeonas de años anteriores eran mayores de 25 años. Inclusive en muchas competencias se burlaban de nosotras, pues más de alguna llegaba con muñecas alzadas y nos decían ¿y ustedes a qué vienen? Y nuestra respuesta siempre era a ganar y se reían de nosotras”.

En 1983 ganaron el Campeonato Nacional Charro y se convirtieron en las mejores del país. Ese mismo año ganaron la Competencia Nacional de Escaramuzas en Oaxtepec, la del Sureste en Oaxaca, la del centro de la república en la ciudad de Querétaro y la competencia de Apaseo El Grande.

“Yo creo que una persona se hace competitiva con el esfuerzo y el compromiso, y todas en esa época así éramos, además de ser muy obedientes. A los sanjuanenses les diría que hay que hacer algo que permanezca para poder trascender y eso solo se hace con esfuerzo”.